Control de barriles: Trump anunció “el mayor acuerdo petrolero de la historia” con Venezuela

Fotografía que muestra una escultura de balancín de petroleo de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA). Foto: EFE - Ronald Peña R

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes, 28 de agosto, un acuerdo petrolero con Venezuela que, según afirmó, dará a Washington el control mayoritario sobre más de 65.000 millones de barriles de reservas conocidas de crudo venezolano.

Trump calificó el pacto como el “mayor acuerdo petrolero de la historia mundial” y aseguró que permitirá más que duplicar las reservas de petróleo de Estados Unidos.

“¡Estados Unidos de América acaba de cerrar un acuerdo con Venezuela: el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial!”, declaró Trump en su red Truth Social, que según el presidente, asegura el “control mayoritario estadounidense sobre más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas de petróleo en Venezuela”, escribió el mandatario.

“La histórica transacción más que duplica las reservas petroleras de Estados Unidos, aumenta considerablemente nuestro suministro de petróleo y reducirá sustancialmente los precios de la gasolina para todos los estadounidenses a largo plazo”, añadió.

Trump describió el acuerdo como una “alianza con el sector privado” que llevó a cabo el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Guerra, Pete Hegseth, “en estrecha colaboración con la muy respetada presidenta interina de Venezuela”, Delcy Rodríguez.

Por su parte, Rubio describió el acuerdo como “una gran victoria tanto para el pueblo estadounidense como para el venezolano”.

Según estima el secretario de Estado estadounidense, el acuerdo atraerá cerca de USD 100.000 millones en inversión privada, “respaldará miles de empleos bien remunerados e impulsará la reconstrucción de la economía de Venezuela”.

“Demuestra cómo la audaz política exterior del presidente Trump impulsa logros bajo el principio de “Estados Unidos primero”: asegurar reservas estables y petróleo de bajo costo en nuestro hemisferio, así como reducir los precios de la gasolina en el país”, dijo.

El presidente estadounidense valoró que la transacción fortalecerá enormemente la relación con Venezuela dirigida por Rodríguez a quien Trump ha descrito como una interlocutora válida para negociar.

Desde la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero de 2026, la relación entre Venezuela y Estados Unidos pasó de la confrontación a un progresivo acercamiento con el levantamiento de sanciones y una creciente normalización.

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