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Coronel venezolano represor empezó una nueva vida como actor en EE. UU.: terminó deportado

Un oficial retirado de la Guardia Nacional de Venezuela solía liderar una unidad militar represiva. En 2018, se descubrió que tenía una nueva vida en los suburbios de Miami como extra de TV.

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Zane Irwin y Frances Robles | The New York Times
28 de agosto de 2026 - 06:00 p. m.
Quero Silva regresa a una Venezuela que ha cambiado drásticamente desde que se fue. El ejército estadounidense capturó a Maduro en un recinto en la capital, Caracas, en una operación este año, afirmando que enfrentaría cargos de narcotráfico en Estados Unidos.
Quero Silva regresa a una Venezuela que ha cambiado drásticamente desde que se fue. El ejército estadounidense capturó a Maduro en un recinto en la capital, Caracas, en una operación este año, afirmando que enfrentaría cargos de narcotráfico en Estados Unidos.
Foto: EFE - LENIN NOLLY

Un militar venezolano retirado acusado de ordenar torturas y que había adoptado una nueva vida como actor de televisión en el sur de Florida fue deportado, según las autoridades de inmigración estadounidenses, lo que interrumpió el caso de sus acusadores en un tribunal federal.

El oficial, Rafael José Quero Silva, un ex teniente coronel de la Guardia Nacional de Venezuela, fue deportado este mes, dijo el miércoles el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por su sigla en inglés) en un comunicado.

Quero Silva solía...

Por Zane Irwin y Frances Robles | The New York Times

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