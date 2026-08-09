De la Espriella y María Corina Machado hablan de “avanzar juntos” por Venezuela y Colombia

La líder opositora venezolana y premio nobel de la paz María Corina Machado. Foto: EFE - BIENVENIDO VELASCO

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El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, agradeció este domingo el apoyo de la líder opositora venezolana y Nobel de la Paz María Corina Machado, quien lo felicitó por el inicio de su Gobierno y le pidió trabajar en conjunto para garantizar “la prosperidad de ambas naciones”.

“Colombia y Venezuela son pueblos hermanos, unidos por una historia que ninguna frontera podrá separar. Anhelo el día en que nuestros países puedan avanzar juntos, con instituciones fuertes, plena libertad, seguridad y prosperidad para nuestra gente”, escribió De la Espriella en su cuenta de X.

El mandatario, que asumió el cargo el viernes pasado en una ceremonia celebrada en Cali, capital del departamento de Valle del Cauca (suroeste), aseguró que en su Gobierno “siempre habrá una mano tendida” para los venezolanos y para quienes defiendan la libertad y la democracia.

Machado, quien manifestó su respaldo a De la Espriella a lo largo de su campaña presidencial, recordó que Colombia y Venezuela comparten “una historia y cultura común” que requiere un trabajo en conjunto.

“Colombia arranca ya un proceso de fortalecimiento institucional y democrático, y Venezuela lo hará muy pronto. Entonces, trabajaremos en conjunto para lograr garantizar el ejercicio pleno de nuestra soberanía nacional en nuestros respectivos territorios, la seguridad de nuestra gente y la prosperidad de ambas naciones”, señaló la líder opositora venezolana en su cuenta de X.

Colombia y Venezuela comparten una frontera terrestre de 2.219 kilómetros que se extiende desde el Caribe hasta la Amazonía y que en su mayor parte son territorios despoblados.

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