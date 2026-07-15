Publicidad

Home

Mundo
Venezuela
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

De líder revolucionario a colaborador de EE. UU.: el nuevo rol de Diosdado Cabello

La recompensa de USD 25 millones y una larga lista de presuntos delitos no ha impedido que el ministro, y otros funcionarios venezolanos, colaboren con el gobierno estadounidense que alguna vez los persiguió.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Anatoly Kurmanaev | The New York Times
15 de julio de 2026 - 06:20 p. m.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, habla con el ministro del Interior Diosdado Cabello durante una rueda de prensa.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, habla con el ministro del Interior Diosdado Cabello durante una rueda de prensa.
Foto: EFE - IVÁN CÁRDENAS

Estados Unidos ha ofrecido una recompensa de USD 25 millones por su cabeza. Los fiscales federales dicen que traficó toneladas de cocaína. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos le impuso sanciones por malversación y la ONU lo acusa de aterrorizar a sus oponentes.

Sin embargo, un extenso currículum de presuntos delitos no ha impedido que Diosdado Cabello, un ministro venezolano de alto rango, trabaje en...

Por Anatoly Kurmanaev | The New York Times

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias el mundo

El mundo hoy

últimas noticias en el mundo

noticias hoy

últimas noticias

América

PremiumEE

Venezuela

Diosdado Cabello

Donald Trump

Estados Unidos

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.