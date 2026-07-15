De líder revolucionario a colaborador de EE. UU.: el nuevo rol de Diosdado Cabello

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, habla con el ministro del Interior Diosdado Cabello durante una rueda de prensa. Foto: EFE - IVÁN CÁRDENAS

Estados Unidos ha ofrecido una recompensa de USD 25 millones por su cabeza. Los fiscales federales dicen que traficó toneladas de cocaína. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos le impuso sanciones por malversación y la ONU lo acusa de aterrorizar a sus oponentes.

Sin embargo, un extenso currículum de presuntos delitos no ha impedido que Diosdado Cabello, un ministro venezolano de alto rango, trabaje en...