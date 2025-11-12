¿De qué se trata la ley que aprobó Venezuela ante el despliegue militar de EE.UU.?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder del oficialismo, Nicolás Maduro, tienen un conflicto de intereses por el despliegue militar de EE. UU. en el Caribe. Foto: Flickr

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El martes la Asamblea Nacional en Venezuela aprobó un la Ley del Comando para la Defensa Integral de la Nación, que busca proteger al país frente a la movilización de fuerzas militares de Estados Unidos en el mar Caribe y el océano Pacífico.

Nicolás Maduro, el líder del oficialismo venezolano, considera que las acciones de Washington, impulsadas por el presidente Donald Trump, tienen el objetivo de derrocarlo.

No obstante, el gobierno estadounidense aseguró que el fin de su presencia marítima cerca a las costas venezolanas es mantener la “seguridad nacional” por medio del combate contra el narcotráfico.

En respuesta a tal “amenaza” para EE. UU., Trump autorizó el ataque a supuestas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico. Estos ataques han dejado más de 70 fallecidos y Washington no ha proporcionado pruebas sobre que las personas a bordo de las embarcaciones sean narcotraficantes.

Por ende, la nueva ley, que debe aparecer en la Gaceta Oficial para que entre en vigor, busca “identificar patrones, tendencias y potenciales riesgos que permitan determinar la gravedad e impacto de las amenazas contra la seguridad de la nación”. De este registro se encargarán los Órganos de Dirección para la Defensa Integral (ODDI).

Le podría interesar: Reino Unido no apoya ataques en Caribe y no comparte más inteligencia con EE. UU.

Jorge Rodríguez, el presidente de la Asamblea Nacional, aseguró: “Estamos aprobando una ley fundamental que conforme una nueva forma de atender el despliegue, el acatamiento de las órdenes, el desplazamiento de las tropas y, sobre todo, la conjunción entre pueblo y Fuerza Armada”.

Según el diputado aliado del oficialismo, Giusseppe Alessandrello, esta ley busca “establecer las líneas estratégicas para el funcionamiento [de los ODDI]”.

El martes, las Fuerzas Armadas de Venezuela activaron un despliegue “masivo” en todos los estados del país para responder a las “amenazas imperiales” de Estados Unidos.

Un comunicado publicado por el Ministerio de Defensa venezolano indicó que se ejecutaría un “despliegue masivo de medios terrestres, aéreos, navales, fluviales y misilísticos; sistemas de armas, unidades militares, milicia bolivariana (civiles enlistados)”, entre otras estructuras de defensa.

Ese mismo día, el portaviones más grande del mundo, conocido como USS Gerald Ford, se incorporó al operativo de la marina de Estados Unidos contra el tráfico de drogas procedente de Latinoamérica. Esto aumentó las tensiones con el líder del oficialismo.

El lunes, Maduro advirtió que su organización cuenta con la “fuerza y el poder” necesarios para responder frente a Estados Unidos, e incluso dijo que contemplaría la participación de civiles.

“Si el imperialismo llegara a dar un golpe de mano y hacer daño, desde el mismo momento en el que se decretara la orden de operaciones, (tendríamos) movilización y combate de todo el pueblo de Venezuela”.

Además, cabe recordar que a inicios de noviembre el Senado de Estados Unidos volvió a bloquear el intento de restringir las acciones militares promovidas por el presidente Trump. Con una diferencia de solo dos votos, los legisladores descartaron una resolución bipartidista que pretendía impedir que el gobierno empleara la fuerza “en o contra” Venezuela sin la autorización previa del Congreso.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

🌏📰🗽 El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com o a cgomez@elespectador.com