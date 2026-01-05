Sin legitimidad, pero con el poder: Delcy Rodríguez ante la nueva Asamblea de Venezuela

Fotografía cedida por Prensa de la Asamblea Nacional (AN), de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez.
Foto: EFE - Prensa de la Asamblea Nacional (AN)
Una nueva Asamblea Nacional inicia sus funciones hoy en Venezuela. Ante el Legislativo, además, Delcy Rodríguez tomará juramento luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) le ordenara a la vicepresidenta asumir la conducción del país ante la “ausencia forzada” de Nicolás Maduro, líder del régimen, detenido por Estados Unidos el sábado.
Si bien, como recuerda Txomin Las Heras Leizaola, presidente de Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano, el orden constitucional de Venezuela está roto desde julio de 2024, cuando Maduro autoproclamó su...
Conoce más
Temas recomendados:
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación