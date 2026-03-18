Delcy Rodríguez destituye a Vladímir Padrino López como ministro de Defensa de Venezuela

Vladímir Padrino López llevaba más de 10 años siendo ministro de Defensa de Venezuela. Foto: EFE - MIGUEL GUTIÉRREZ

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La nueva líder chavista, Delcy Rodríguez, acaba de informar en su perfil de la red social X que destituye a Vladímir Padrino López de su cargo como ministro de Defensa. En su reemplazo nombró al general Gustavo González López.

En el mensaje que hizo público hace unos minutos expresó: “Agradecemos a Vladímir Padrino López por su lealtad a la patria y por haber sido, durante todos estos años, el primer soldado en la defensa de nuestro país”. A renglón seguido, añadió: “Estamos seguros de que asumirá con el mismo compromiso y honor las nuevas responsabilidades que le serán encomendadas”. En su comunicado también dio a conocer que el general Gustavo González López fue nombrado en su reemplazo.

Para entender la importancia que tuvo Padrino López en el régimen chavista, le sugerimos: Vladimir Padrino y los negocios de militares que mantienen a Maduro en el poder

Agradecemos al G/J Vladimir Padrino López por su lealtad a la Patria y por haber sido, durante todos estos años, el primer soldado en la defensa de nuestro país. Seguros estamos de que asumirá con el mismo compromiso y honor las nuevas responsabilidades que le serán encomendadas. — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) March 18, 2026

Padrino López estuvo al frente de las Fuerzas Armadas chavistas durante más de una década. Siendo la cabeza del Ministerio de Defensa desde 2014, fue considerado la ficha de Maduro dentro de la cúpula militar.

En Venezuela, los uniformados controlan empresas de minería, petróleo y distribución de alimentos, así como las aduanas e importantes ministerios, en medio de numerosas denuncias de abusos y corrupción.

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