Delcy Rodríguez nombra a un nuevo encargado de negocios de Venezuela en Estados Unidos

Delcy Rodríguez hace movimientos en su gabinete semanas después de los letales terremotos que golpearon a Venezuela. Foto: AFP - LUCAS AGUAYO

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Delcy Rodríguez acaba de designar a Johann Álvarez Márquez como nuevo encargado de negocios de Venezuela en Estados Unidos. Su decisión la hizo pública a través de un mensaje en Telegram, en el cual mencionó que ahora él es el encargado de “representar los intereses de nuestro país y avanzar en esta nueva etapa de diálogo, cooperación y respeto mutuo, promoviendo una relación basada en el derecho internacional y el entendimiento entre ambas naciones”.

Este nombramiento ocurrió después de que ella fusionara los ministerios de Relaciones Exteriores y Comercio Exterior, poniendo al frente de esta nueva cartera al diplomático Félix Plasencia, quien hasta el pasado lunes representaba a su gobierno ante Washington. En paralelo, Rodríguez designó a Yván Gil, quien estaba al frente de la Cancillería, como nuevo ministro del Poder Popular para Ciencia y Tecnología.

De Álvarez Márquez se sabe que tiene experiencia en el área económica y comercial, además de que ocupó cargos en el sector financiero estatal: fue presidente del Banco del Tesoro, viceministro para el Comercio Exterior y Promoción de Inversiones y superintendente nacional de las Zonas Económicas Especiales. En todas esas instancias fue nombrado por Nicolás Maduro.

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