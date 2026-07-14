Publicidad

Home

Mundo
Venezuela

Delcy Rodríguez nombra a un nuevo encargado de negocios de Venezuela en Estados Unidos

Se trata de Johann Álvarez Márquez, quien, de acuerdo a lo dicho por la líder de Miraflores, tiene la tarea de avanzar “en esta etapa de diálogo y cooperación” con Washington.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Mundo
14 de julio de 2026 - 02:03 p. m.
Delcy Rodríguez hace movimientos en su gabinete semanas después de los letales terremotos que golpearon a Venezuela.
Delcy Rodríguez hace movimientos en su gabinete semanas después de los letales terremotos que golpearon a Venezuela.
Foto: AFP - LUCAS AGUAYO
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Delcy Rodríguez acaba de designar a Johann Álvarez Márquez como nuevo encargado de negocios de Venezuela en Estados Unidos. Su decisión la hizo pública a través de un mensaje en Telegram, en el cual mencionó que ahora él es el encargado de “representar los intereses de nuestro país y avanzar en esta nueva etapa de diálogo, cooperación y respeto mutuo, promoviendo una relación basada en el derecho internacional y el entendimiento entre ambas naciones”.

Este nombramiento ocurrió después de que ella fusionara los ministerios de Relaciones Exteriores y Comercio Exterior, poniendo al frente de esta nueva cartera al diplomático Félix Plasencia, quien hasta el pasado lunes representaba a su gobierno ante Washington. En paralelo, Rodríguez designó a Yván Gil, quien estaba al frente de la Cancillería, como nuevo ministro del Poder Popular para Ciencia y Tecnología.

De Álvarez Márquez se sabe que tiene experiencia en el área económica y comercial, además de que ocupó cargos en el sector financiero estatal: fue presidente del Banco del Tesoro, viceministro para el Comercio Exterior y Promoción de Inversiones y superintendente nacional de las Zonas Económicas Especiales. En todas esas instancias fue nombrado por Nicolás Maduro.

Noticia en desarrollo

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com

Por Redacción Mundo

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias el mundo

El mundo hoy

últimas noticias en el mundo

noticias hoy

últimas noticias

América

Latinoamérica

Venezuela

Delcy Rodríguez

Estados Unidos

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.