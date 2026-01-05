Delcy Rodríguez se convierte en la primera mujer en liderar Venezuela

Delcy Rodríguez juró para asumir en encargo el puesto de Nicolás Maduro en una sesión de la Asamblea Nacional en Caracas, el 5 de enero de 2026. Foto: AFP - FEDERICO PARRA

Delcy Rodríguez fue investida el lunes como presidenta encargada de Venezuela, ante la ausencia de Nicolás Maduro, que fue capturado junto a su esposa por Estados Unidos en una operación militar.

Rodríguez era la vicepresidenta de Maduro y primera en la línea de sucesión. Es la primera mujer que gobierna este país.

“Vengo con dolor por el secuestro de dos héroes que tenemos de rehenes en los Estados Unidos”, dijo Rodríguez. “Vengo también con honor a jurar en nombre de todos los venezolanos”.

Maduro y su esposa, la diputada Cilia Flores, fueron detenidos el 3 de enero por militares de Estados Unidos durante un bombardeo a Caracas. Enfrentan cargos de narcotráfico y terrorismo de los que se declararon “no culpables” en Nueva York este lunes.

La corte suprema ordenó a Delcy Rodríguez asumir el cargo por 90 días prorrogables.

Su hermano, el jefe del Parlamento, Jorge Rodríguez, presidió el acto de investidura. El hijo de Maduro, el también diputado Nicolás Maduro Guerra, sostuvo la Constitución sobre la cual la presidenta interina juró.

Rodríguez dijo que asume el cargo en “horas terribles de amenaza contra la estabilidad y la paz de la nación”.

Militares rindieron honores a la presidenta interina al terminar la ceremonia. La Fuerza Armada reconoció el domingo su designación.

La investidura fue además el asunto que trató la Asamblea Nacional electa en mayo de 2025 que inició funciones este lunes.

Maduro Guerra expresó más temprano su “apoyo incondicional” a la presidenta interina y auguró igualmente que “más temprano que tarde” su padre y Flores “volverán” a Venezuela.

“Cuenta conmigo”, dijo el parlamentario a, conocido popularmente como “Nicolasito”, a Rodríguez. “La patria está en buenas manos, papá, y pronto nos vamos a abrazar aquí en Venezuela”, exclamó lloroso.

La mayoría absoluta de la Asamblea Nacional reeligió a Jorge Rodríguez como su presidente. Un día antes, la presidenta interina lo comisionó para buscar la liberación de Maduro y Flores.

“Mi función principal en los días por venir (...) será recurrir a todos los procedimientos, a todas las tribunas y a todos los espacios para lograr traer de vuelta a Nicolás Maduro Moros, mi hermano, mi presidente”, dijo en su discurso.

La sesión comenzó al grito de “¡Vamos Nico!”, una consigna repetida en la campaña electoral de 2024 de Maduro, cuya reelección fue desconocida por la oposición y Estados Unidos entre otros países.

Así mismo, la actual Asamblea, en la que 29 de los 285 escaños son ocupados por opositores que participaron de las elecciones el año pasado, es desconocida por la oposición mayoritaria, que sigue defendiendo la legitimidad de la Asamblea elegida en 2015 y que fue despojada de sus funciones por el Tribunal Supremo de Justicia, acusado de servir al chavismo.

Una fotografía de la pareja presidencial fue desplegada en la tribuna de oradores del recinto y el jefe de la cámara ordenó que una flor roja ocupe el escaño de Flores.

Militantes del chavismo marchan en el centro de Caracas.

Delcy Rodríguez abogó el domingo por una relación equilibrada y respetuosa con el presidente Donald Trump, que ha dicho estar “a cargo” de Venezuela.

