Diálogo entre oposición y oficialismo inicia sin aval ni discusión en Venezuela

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez (i), hablando durante una reunión con la exdiputada Dinorah Figuera en Caracas. Foto: EFE - Ronald Peña R

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El diálogo entre la Asamblea Nacional 2015 y el parlamento 2025, anunciado por Dinorah Figuera y luego confirmado por Jorge Rodríguez, comienza este 1 de agosto sin que el tema haya sido sometido a la consideración del cuerpo de diputados en el Palacio Federal Legislativo.

La iniciativa, orientada a buscar acuerdos en materia política para el fortalecimiento de la democracia, se dio a conocer a través de un comunicado institucional de la Asamblea Nacional. Sin embargo, el tema no llegó al hemiciclo para someterlo a la consideración del cuerpo de diputados en el Palacio Federal Legislativo.

Sin discusiones en plenaria ni consultas, el diálogo comienza sin el aval formal del foro político dirigido por Jorge Rodríguez. En las sesiones ordinarias previas a la fecha fijada para el encuentro, la Secretaría del cuerpo no incluyó la propuesta en el Orden del Día. Los bloques políticos que hacen vida en el parlamento no pudieron debatir los alcances, prioridades o límites de las conversaciones que se entablarán con un sector de la oposición venezolana para avanzar hacia una transición a la democracia.

La dinámica contrasta con la práctica previa del propio Poder Legislativo en materia de negociaciones políticas. Mientras que en procesos anteriores la plenaria aprobó acuerdos de respaldo o designó comisiones especiales para conducir los acercamientos, en esta ocasión la iniciativa se ha gestionado de manera directa desde la presidencia del Parlamento, sin que conste en el diario de debates una autorización o mandato formal conferido por los diputados.

“Es una falsedad”, dice Iris Varela sobre diálogo de las AN

El proceso anunciado generó escozor incluso en diputados de la alta jerarquía del oficialismo. “Me parece que es una falsedad (el proceso de negociación)”, dijo Iris Varela el fin de semana pasado a periodistas. Aseveró que si se desea hablar, ya en Venezuela existe una oposición. “¿Aquí hay una oposición? ¿O es que Capriles es chavista?”, preguntó.

“No, no lo veo positivo, pero esa es mi opinión, como Iris Varela. No apoyo eso (la negociación)”, recalcó la parlamentaria y exministra de asuntos penitenciarios.

TalCual intentó comunicarse con el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, diputado Pedro Infante, para corroborar si hubo alguna comunicación del proceso ante la cámara. Sin embargo, al momento de publicación de esta nota, no se obtuvo respuesta.

El procedimiento empleado para la convocatoria del 1 de agosto obvió varios mecanismos establecidos en el Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional (Ridan). Para que una iniciativa de trascendencia nacional adquiera rango institucional, el texto de la propuesta debe someterse a la plenaria según lo previsto en el artículo 70 del reglamento, el cual regula la discusión y aprobación de los Proyectos de Acuerdo.

Asimismo, la normativa parlamentaria dispone en su artículo 88 que la atención de asuntos de carácter temporal o de especial relevancia pública requiere la creación de una Comisión Especial mediante el voto de la mayoría de los diputados presentes, figura que en este caso no fue constituida para hacer seguimiento a las conversaciones.

Al no someterse la propuesta a una moción de urgencia o a su inclusión formal en el Orden del Día —procedimiento regulado en el artículo 54 del Ridan—, la plenaria finalizó su ciclo de reuniones previo al 1 de agosto sin pronunciarse sobre la agenda de negociación, omitiendo la consulta a las distintas bancadas que integran el cuerpo legislativo.

Diputados desconocen detalles del diálogo

La diputada Nora Bracho de Un Nuevo Tiempo confirmó a TalCual que la Asamblea Nacional de 2025 no conoce los detalles del proceso de diálogo que Jorge Rodríguez, a nombre de esa institución, anunció que iniciará el 1 de agosto con representantes de la AN 2015.

La “negociación entre las dos asambleas” no ha sido discutida, votada ni presentada ante el parlamento vigente, y sus diputados desconocen los detalles así como la conformación de la comisión que participará junto a Rodríguez en esas conversaciones. “Obviamente no lo sabemos. No sabemos quiénes del oficialismo, que seguramente serán todos oficialistas, estarán en esa comisión de negociación”, declaró Bracho a este medio.

Insistió en que respaldan el proceso porque creen que puede beneficiar a los venezolanos. “Jorge Rodríguez representa los intereses del oficialismo. Los opositores tenemos que estar pendientes y cuidar la AN 2015 para que represente bien los intereses de la oposición venezolana”.

Pese a lo anterior, dijo que su partido respalda las negociaciones entre las asambleas. Se espera que la comisión opositora esté conformada por militantes de Primero Justicia y Voluntad Popular, ante lo que Bracho destacó que “estoy segura de que ellos van a hacer lo que corresponda para que estas negociaciones sean exitosas para Venezuela, para que esta ruta que nos debe conducir a una transición pacífica nos lleve a unas elecciones libres y a la paz que queremos los venezolanos”.

Reveló que su partido sí tiene representantes en la Asamblea Nacional de 2015, pero que por razones de seguridad no lo habían planteado públicamente.

Consultado por TalCual, el politólogo Nicmer Evans consideró que en el proceso el oficialismo intentará ganar tiempo y reagruparse. Consideró que el margen de maniobra será restringido por la existencia de un cronograma pautado y tutelado directamente por el Departamento de Estado de EE. UU.

Evans opinó que dejar por fuera a los diputados, incluso del oficialismo, evidencia la implosión de las bases del oficialismo, un proceso que, recuerda, lleva rato gestándose.

Diputados de la AN a la expectativa

“No manejo el tema”, respondió el diputado José Gregorio Correa, de Acción Democrática, al ser preguntado sobre si al menos de forma privada la directiva del Legislativo comunicó, antes de hacerlo público, el proceso de diálogo.

El presidente de AD, Bernabé Gutiérrez, se refirió al tema en sus redes sociales. “Si el diálogo anunciado para el 1 de agosto representa un paso firme hacia la reconciliación, el entendimiento y la estabilidad de Venezuela, será una iniciativa que saludaremos con optimismo y con la esperanza de que sus resultados beneficien al pueblo venezolano”, escribió el también parlamentario, poniendo en evidencia que no tuvo oportunidad de al menos fijar posición en el seno de la Asamblea.

Añadió que “más allá de coincidir o no con los actores que participarán en ese encuentro”, él y el partido que representa abrigan la firme esperanza de que dicha conversación tenga como propósito fundamental el entendimiento entre los venezolanos, la preservación de la paz y la búsqueda de soluciones que contribuyan a la estabilidad política, económica y social de Venezuela.

Reiteró que AD “ha sostenido de manera permanente que los grandes problemas nacionales solo pueden resolverse mediante el diálogo sincero, el respeto mutuo, la convivencia democrática y el irrestricto apego a la Constitución y a las leyes de la República. Nuestra organización ha sido, desde su fundación, promotora de la democracia, de la convivencia y de los acuerdos nacionales”.

Sostuvo que la nación necesita serenidad, sensatez, responsabilidad y voluntad política para construir un futuro donde todos los venezolanos, “sin exclusiones ni discriminaciones, tengamos cabida en igualdad de condiciones”.

Sin Machado no es viable, dice Capriles

El diputado a la Asamblea Nacional por el partido Unión y Cambio, Henrique Capriles, aseguró que el proceso está condenado a fracasar si en la negociación no participa la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado.

En su cuenta de X calificó como positivo cualquier esfuerzo para reconstruir las instituciones venezolanas en este momento, pero apuntó que sin la participación de la Premio Nobel de la Paz no tendrán un avance.

“Cualquier proceso de negociación no puede ser un cálculo de alguien, o contra alguien o para excluir a alguien. En esa línea, una negociación excluyendo a María Corina Machado y lo que representa estará condenada a fracasar”, dijo el político que se alejó de la Plataforma Unitaria Democrática al participar en los comicios parlamentarios y regionales de mayo de 2025, lo que llevó a su expulsión del partido Primero Justicia.

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