Diosdado Cabello, la pieza incómoda en la transición política en Venezuela

El ministro de Interior, Diosdado Cabello (d), reacciona junto a Delcy Rodríguez, líder del régimen chavista. Foto: EFE - Ronald Peña R.

Desde un estudio de televisión, el temido ministro del Interior de Venezuela blandía un garrote de plástico y pronunciaba los nombres de los críticos del gobierno, que sabían lo que eso solía significar. Podían esperar que los agentes gubernamentales aparecieran y se los llevaran.

Eso es exactamente lo que le ocurrió el año pasado a Juan Pablo Guanipa, destacado político de la oposición, después de que el ministro del Interior, Diosdado Cabello, arremetiera en su contra en su programa semanal. Guanipa fue detenido, acusado de terrorismo y...