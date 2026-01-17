Logo El Espectador
Diosdado Cabello, la pieza incómoda en la transición política en Venezuela

Cabello, ministro del Interior de Venezuela, está acusado por fiscales estadounidenses de narcotráfico y vinculado a la represión en su país, pero sigue siendo una figura poderosa.

Genevieve Glatsky | The New York Times
17 de enero de 2026 - 03:00 p. m.
El ministro de Interior, Diosdado Cabello (d), reacciona junto a Delcy Rodríguez, líder del régimen chavista.
El ministro de Interior, Diosdado Cabello (d), reacciona junto a Delcy Rodríguez, líder del régimen chavista.
Foto: EFE - Ronald Peña R.

Desde un estudio de televisión, el temido ministro del Interior de Venezuela blandía un garrote de plástico y pronunciaba los nombres de los críticos del gobierno, que sabían lo que eso solía significar. Podían esperar que los agentes gubernamentales aparecieran y se los llevaran.

Eso es exactamente lo que le ocurrió el año pasado a Juan Pablo Guanipa, destacado político de la oposición, después de que el ministro del Interior, Diosdado Cabello, arremetiera en su contra en su programa semanal. Guanipa fue detenido, acusado de terrorismo y...

Por Genevieve Glatsky | The New York Times

Guillermo(n5sqs)Hace 1 hora
Maria Corina y Delcy Rodriguez son ambas una vergüenza para Venezuela. Los venezolanos se merecen los líderes que tienen hace tiempo. Ambas luchando para agradar a Trump y tener sus prebendas.
Alan Botero(5584)Hace 1 hora
Si no se alinea corre con la misma suerte de su compinche maduro, y le queda mas facil a los americanos volver a entrar , pues los primeros que lo venden son Delcy y padrino Lopez
