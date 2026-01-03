¿Dónde está María Corina? Lo que sabemos de la opositora tras anuncio de captura de Maduro

La Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado (izq.), acompañada por el líder adjunto del Comité Noruego del Nobel, Asle Toje (der.) Foto: EFE - OLE BERG-RUSTEN

Venezuela fue atacada durante la madrugada por Estados Unidos. El presidente Donald Trump aseguró que, tras la incursión, Nicolás Maduro fue capturado, lo que abre una incógnita sobre el futuro inmediato del Estado venezolano.

Dentro de esa incógnita está, sin duda, el rol de la opositora y ganadora del Premio Nobel de Paz, María Corina Machado, quien fue una de las voces más proactivas contra Maduro en los últimos meses, llegando incluso a apoyar la estrategia de Estados Unidos.

“Yo apoyo absolutamente la estrategia del presidente Trump, y nosotros, el pueblo venezolano, estamos muy agradecidos con él y con su administración, porque creo que es un campeón de la libertad en este hemisferio”, aseguró en su momento, aunque sin mencionar directamente el uso explícito de una “intervención militar” como su opción principal, sino el apoyo a la presión internacional.

Y ahora, ¿qué ha dicho María Corina Machado?

Según pudo confirmar El Espectador con su equipo de comunicaciones, la opositora, así como Edmundo González Urrutia, están esperando que se conozca más información sobre lo ocurrido en el Palacio de Miraflores, al tiempo que permanecen a la espera de la rueda de prensa que dará Donald Trump en el transcurso de la mañana.

Sin embargo, según medios como France 24, González Urrutia, exiliado en España, habría mantenido comunicación con el Ministerio de Relaciones Exteriores de España durante lo que va de jornada.

Vale la pena recordar que Machado aseguró desde Oslo, al recibir su Premio Nobel, que contó con ayuda de Estados Unidos para salir de Venezuela, en una operación que —según su relato— incluyó disfraces, eludir retenes y abandonar el país en una pequeña embarcación por las costas venezolanas.

De momento, lo que se sabe de la opositora es que ya no se encuentra en Oslo, pero su paradero es desconocido. Desde el momento en que recibió el premio aseguró que su destino era regresar a Venezuela y, hace un par de semanas, anunció que su regreso se daría pronto.

“Muy pronto estaremos juntos, con nuestras familias en Venezuela, construyendo un gran país”, dijo en su mensaje de fin de año.

Por ahora, la región permanece a la espera de información sobre lo ocurrido en Venezuela. El fiscal general del régimen, Tarek William Saab, exigió a Estados Unidos pruebas de vida de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, mientras que otras figuras del chavismo, como la vicepresidenta Delcy Rodríguez, el canciller Yvan Gil y el ministro de Relaciones Interiores, Diosdado Cabello, han rechazado la operación militar estadounidense.

