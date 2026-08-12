Dos terremotos, dos momentos: lo que Colombia puede aprender de Venezuela

Una bandera de Venezuela frente a un edificio colapsado en La Guaira. Foto: Agencia EFE

Justamente este miércoles se cumplen siete semanas desde que Venezuela experimentó dos sismos separados por 40 segundos que destrozaron una gran porción de La Guaira, en la costa caribeña venezolana, y dejaron a su paso más de 6.000 personas fallecidas hasta la fecha. Fueron dos terremotos de magnitud superior a 7, similares al que sufrimos el lunes en horas de la mañana y que, hasta el momento de escribir este artículo, causó la muerte de más de 200 personas.

Colombia, que ha sido uno de los principales países en brindar asistencia a través...