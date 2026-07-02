EE. UU. obstaculiza el regreso de María Corina Machado a Venezuela

María Corina Machado le entrega la medalla del Nobel de Paz a Donald Trump con una nota de agradecimiento. Foto: EFE - White House / Daniel Torok / EFE

María Corina Machado, la líder venezolana galardonada con el Premio Nobel de la Paz que vive en el exilio, ha hecho un enérgico intento en la última semana por volver a su país, al decir al gobierno de Donald Trump y al pueblo venezolano que quiere ayudar en la recuperación tras los devastadores terremotos.

Pero el gobierno de Trump ha rechazado varias veces sus peticiones y le ha hecho saber a la dirigente opositora que se ha convertido en una distracción, lo que ha transformado meses de tensiones latentes en una ruptura abierta con la...