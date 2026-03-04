¿EE. UU. prepara cargos contra Delcy Rodríguez? Funcionarios niegan los rumores de prensa

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez (c), hablando junto al ministro de Interior, Diosdado Cabello (d), y el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. Foto: EFE - Palacio de Miraflores

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El fiscal general adjunto de EE.UU., Todd Blanche, aseguró este martes que la información difundida hoy que asegura que el Gobierno de Donald Trump prepara una imputación por supuesta corrupción contra la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, es “falsa”.

La afirmación llega después de que la agencia Reuters, citando cuatro fuentes anónimas, informara que Washington está preparando en secreto una acusación penal contra Rodríguez por supuesto lavado de dinero con la meta de cimentar su influencia sobre la líder chavista, a la que el propio Trump ha alabado varias veces por su labor al frente del país caribeño en los dos últimos meses.

“Completamente falso esto de Reuters. No estoy seguro como una información así de falsa acaba siendo publicada”, escribió Blanche en un mensaje en X que va acompañado de una captura de pantalla del artículo en cuestión.

Según lo reportado, el Gobierno Trump querría abanderar los cargos para advertir a Rodríguez de que podría acabar procesada si no cumple las exigencias del Ejecutivo del republicano, que ha optado por ella para pilotar la primera fase de transición en Venezuela a raíz de la operación militar del Pentágono que capturó en enero al expresidente, Nicolás Maduro, que aguarda ahora un juicio federal en Nueva York por conspiración y narcoterrorismo.

Según las fuentes consultadas por la agencia, Rodríguez ha sido ya informada por Washington.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com