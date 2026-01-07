Logo El Espectador
Mundo
Venezuela
El caso Maduro 2.0: por qué EE. UU. reescribió la acusación y cómo se redefine el juicio

La nueva acusación contra Maduro fortalece los hechos para la fiscalía de EE. UU., pero abre una grieta legal que usaría la defensa.

Redacción Mundo
07 de enero de 2026 - 08:45 p. m.
Nicolás Maduro, acompañado de su esposa, Cilia Flóres.
Foto: AFP - FEDERICO PARRA

La acusación sustitutiva, o superseding indictment, en inglés, que presentó el gobierno de Estados Unidos en el caso contra Nicolás Maduro luego de su captura ha despertado muchas preguntas del público general. Lo que más ha llamado la atención es la relegación del Cartel de los Soles como eje central de la acusación, una “organización terrorista” que el líder chavista habría dirigido, según el primer archivo del caso.

Esto ha llevado a muchas personas a apuntar que el gobierno estadounidense ha reculado y ha desconocido la existencia...

Por Redacción Mundo

