04 de marzo de 2026 - 11:00 p. m.

El chavismo apresó a un ucraniano y se interpuso en su historia de amor con una venezolana

La música es un lenguaje común entre Ariadny González y su novio, el ucraniano Yevhenii Petrovich Trush. Él fue detenido por las autoridades de Venezuela y permaneció desaparecido por más de un año. Tras ser liberado, ambos se encontraron en Colombia y planean una vida juntos.

María José Noriega Ramírez

