El efecto dominó de la crisis aérea venezolana

Fotografía que muestra un avión en la pista del aeropuerto internacional Simón Bolívar, en Maiquetía (Venezuela). Foto: EFE - MIGUEL GUTIERREZ

¿Serán medidas que llevan a algo más o solo son parte de una guerra psicológica? La advertencia emitida por la Administración Federal de Aviación de EE. UU. (FAA) sobre los cielos venezolanos ha alimentado la incertidumbre sobre lo que puede ocurrir en el país en los próximos días.

Para amplios sectores de la oposición venezolana, esto solo tiene un significado: Washington sigue preparando una operación militar inminente en su territorio. Y los últimos movimientos militares, según estas personas, solo respaldan esta teoría.

“(El avión) de...