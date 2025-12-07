Logo El Espectador
El factor petróleo en la presión de Estados Unidos sobre Venezuela

Venezuela conserva potencial petrolero, pero su industria colapsada y la magnitud de su reconstrucción hacen que cualquier interés de Trump responda más a negocios y alianzas que a la disponibilidad del crudo.

Hugo Santiago Caro
Hugo Santiago Caro
07 de diciembre de 2025 - 01:55 p. m.
Un hombre camina junto a una unidad de bombeo de petróleo este martes, en Maracaibo (Venezuela)
Un hombre camina junto a una unidad de bombeo de petróleo este martes, en Maracaibo (Venezuela)
Foto: EFE - Henry Chirinos

La reciente aprobación de un juez federal en Estados Unidos para vender Citgo, la empresa filial de PDVSA en ese país, sirvió para que Nicolás Maduro volviera a poner en primera plana la narrativa del intervencionismo contra Venezuela, calificando la operación como un “despojo forzoso”. La venta por ahora está en manos de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros.

El manejo de Maduro sobre este tema va en sintonía con la creencia de que Estados Unidos siempre ha estado detrás del petróleo venezolano, además de resultar bastante álgido en el...

Hugo Santiago Caro

Por Hugo Santiago Caro

Periodista de la sección Mundo de El Espectador. Actualmente cubre temas internacionales, con especial atención a derechos humanos, migración y política exterior.@HugoCaroJhcaro@elespectador.com
Temas recomendados:

Noticias el mundo

El mundo hoy

últimas noticias en el mundo

noticias hoy

últimas noticias

América

PremiumEE

Venezuela

Nicolás Maduro

Petróleo

Estados Unidos

 

Miguel Antonio Romero Moreno(46759)Hace 11 minutos
Hugo, te quedó doliendo la cabeza del esfuerzo mental al concluir que a Trump le interesa es el petróleo de Venezuela. El Cartel de los Soles es una cortina de humo. Todos los que medio pensamos un poco, sabemos lo que escribiste.
