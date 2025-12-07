El factor petróleo en la presión de Estados Unidos sobre Venezuela

Un hombre camina junto a una unidad de bombeo de petróleo este martes, en Maracaibo (Venezuela) Foto: EFE - Henry Chirinos

La reciente aprobación de un juez federal en Estados Unidos para vender Citgo, la empresa filial de PDVSA en ese país, sirvió para que Nicolás Maduro volviera a poner en primera plana la narrativa del intervencionismo contra Venezuela, calificando la operación como un “despojo forzoso”. La venta por ahora está en manos de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros.

El manejo de Maduro sobre este tema va en sintonía con la creencia de que Estados Unidos siempre ha estado detrás del petróleo venezolano, además de resultar bastante álgido en el...