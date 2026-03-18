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El fin de Padrino López: el General de las múltiples derrotas

Tras décadas de poder absoluto, Vladimir Padrino López salió del Ministerio de Defensa de Venezuela por la puerta de atrás. Su reemplazo marca una nueva era de persecución que no resolverá la crisis de la institución.

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Camilo Gómez Forero
Camilo Gómez Forero
18 de marzo de 2026 - 11:03 p. m.
Ser ministro de Defensa de Venezuela fue "el más alto honor", dijo Vladimir Padrino tras su destitución.
Ser ministro de Defensa de Venezuela fue "el más alto honor", dijo Vladimir Padrino tras su destitución.
Foto: AFP - FEDERICO PARRA

Durante más de tres décadas el nombre de Vladimir Padrino López fue sinónimo de un poder que no admitía réplicas en Venezuela. El hombre que en 1992 esperaba en la retaguardia con sus tanques para rematar el ataque al Palacio de Miraflores, y que en 2002 fue la pieza clave para devolver a Hugo Chávez al poder, se convirtió en el rostro del miedo para millones de venezolanos cada vez que ordenaba “defender la Revolución” frente a las protestas civiles. Sin embargo, esa aura de invulnerabilidad se desmoronó el miércoles, cuando la presidenta...

Camilo Gómez Forero

Por Camilo Gómez Forero

@camilogomez8cgomez@elespectador.com
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