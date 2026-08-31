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El giro petrolero de Venezuela: qué gana y qué pierde con el acuerdo con EE. UU.

El nuevo acuerdo petrolero entre Caracas y Washington marca un giro en la relación bilateral y abre la puerta a una mayor participación estadounidense en la industria venezolana.

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Laura Henao Arévalo
Laura Henao Arévalo
31 de agosto de 2026 - 12:00 p. m.
Fotografía que muestra una escultura de balancín de petroleo de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) este jueves, en Caracas (Venezuela).
Fotografía que muestra una escultura de balancín de petroleo de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) este jueves, en Caracas (Venezuela).
Foto: EFE - Ronald Peña R

Los nuevos giros que ha dado la relación comercial y política entre Estados Unidos y Venezuela parecen sacados de un escenario hipotético. Hace apenas un año, esta cercanía y estos acuerdos habrían sido vistos como algo imposible. Sin embargo, ahora forman parte de la nueva normalidad de las relaciones bilaterales, especialmente tras el anuncio, este 28 de agosto, de un acuerdo petrolero entre ambas naciones que el presidente Donald Trump calificó como el “mayor acuerdo petrolero de la historia mundial” y que, según afirmó, permitirá más que...

Laura Henao Arévalo

Por Laura Henao Arévalo

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Actualmente integra la sección internacional, donde cubre y analiza conflictos globales con un enfoque en género y derechos humanos.@lauraaahenaolhenao@elespectador.com
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Horacio Arrazola Saumet(57408)Hace 20 minutos
El derecho de definir que camino toman es exclusivo de los venezolanos..saben bien que no tienen los recursos ni la tecnologias para recuperar la produccion petrolera..lo que permite concluir que estan en un camino para solucionar su economia y bienestar de todos...buena suerte.
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