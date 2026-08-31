El giro petrolero de Venezuela: qué gana y qué pierde con el acuerdo con EE. UU.

Fotografía que muestra una escultura de balancín de petroleo de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) este jueves, en Caracas (Venezuela). Foto: EFE - Ronald Peña R

Los nuevos giros que ha dado la relación comercial y política entre Estados Unidos y Venezuela parecen sacados de un escenario hipotético. Hace apenas un año, esta cercanía y estos acuerdos habrían sido vistos como algo imposible. Sin embargo, ahora forman parte de la nueva normalidad de las relaciones bilaterales, especialmente tras el anuncio, este 28 de agosto, de un acuerdo petrolero entre ambas naciones que el presidente Donald Trump calificó como el “mayor acuerdo petrolero de la historia mundial” y que, según afirmó, permitirá más que...