El gobierno de Venezuela es acusado de politizar la ayuda tras los terremotos

Personas descargan ayudas humanitarias de un helicóptero este lunes, en La Guaira (Venezuela). Foto: EFE - Ronald Peña R

El partido de la oposición venezolana liderado por la exdiputada exiliada y premio nobel María Corina Machado movilizó la semana pasada a voluntarios por todo el país para recaudar donaciones para los sobrevivientes del terremoto que se han quedado sin hogar, pero se encontró con un obstáculo inesperado: la Policía Nacional.

El jueves, Heidy Loicett, una de las líderes del partido de la oposición, Vente, estaba bajo una lona azul en una acera en Portuguesa —un estado a unos 440 kilómetros de la zona del desastre— mientras la gente se...