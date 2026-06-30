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El gobierno de Venezuela es acusado de politizar la ayuda tras los terremotos

Los críticos dicen que la presidenta interina del país, Delcy Rodríguez, está intentando sacar partido de la tragedia para su beneficio político. Sus seguidores acusan a la oposición de hacer lo mismo.

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Frances Robles | The New York Times
30 de junio de 2026 - 06:39 p. m.
Personas descargan ayudas humanitarias de un helicóptero este lunes, en La Guaira (Venezuela).
Personas descargan ayudas humanitarias de un helicóptero este lunes, en La Guaira (Venezuela).
Foto: EFE - Ronald Peña R

El partido de la oposición venezolana liderado por la exdiputada exiliada y premio nobel María Corina Machado movilizó la semana pasada a voluntarios por todo el país para recaudar donaciones para los sobrevivientes del terremoto que se han quedado sin hogar, pero se encontró con un obstáculo inesperado: la Policía Nacional.

El jueves, Heidy Loicett, una de las líderes del partido de la oposición, Vente, estaba bajo una lona azul en una acera en Portuguesa —un estado a unos 440 kilómetros de la zona del desastre— mientras la gente se...

Por Frances Robles | The New York Times

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