El Nobel de Paz de Machado, entre la paz que predica y que Venezuela no encuentra

El galardón consagra a la figura más visible de la oposición venezolana, pero también reabre el debate sobre sus alianzas con Washington y su apoyo a la ofensiva militar de Trump en el Caribe.

11 de octubre de 2025 - 01:00 p. m.
La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, sostiene una bandera nacional venezolana mientras hace un gesto desde lo alto de un camión durante una manifestación para protestar por las elecciones presidenciales.
Foto: AFP - JUAN BARRETO

El mundo esperaba la madrugada de este viernes la decisión del Comité Nobel noruego sobre qué persona u organización sería galardonada en 2025 en el premio de Paz. Las grandes casas de apuestas y centros de predicción apuntaban a las Salas de Respuesta a Emergencias de Sudán. Desde abril de 2023 el país africano vive una guerra entre el ejército, liderado por Abdel Fattah al-Burhan, y las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), comandadas por Mohamed Hamdan Dagalo, “Hemedti”, que estalló tras disputas por el control del poder. Miles han muerto y...

Periodista de la sección Mundo de El Espectador.
Mar(60274)Hace 25 minutos
Creo que el editorial de El Espectador, está muy equivocado con esta justificación de nobel a esta señora.: "María Corina Machado publicó dos mensajes en sus redes sociales: uno en inglés y uno en español. En el primero, le dedicó su Premio Nobel de Paz al presidente estadounidense, Donald Trump" puede haber algo más incoherente que eso?
Manuel(13692)Hace 29 minutos
Machado, aliada paraca, Nazisionista y traidora, no habla de paz, nunca lo ha hecho, su proyecto es pedirle al amo gringo, CIA y demas que invadan a su pais, wao es traicion, crimen. El nobel perdio el rumbo hace rato y noruega calla por este desproposito. Machado debe ir a juicio y castigo por sus alianzas criminales. Su nobel es basura.
humberto jaramillo(12832)Hace 39 minutos
La ofensiva en serio de Trump vino muchísimo después de María Corina. Interprete dentro del contexto del tiempo y de las actitudes. Lo de Trump es por la fuerza. María Corina respetó hasta las sanciones que le pusieron en Venezuela porqque eran dadas por un órgano institucional del Estado. Hay buena distancia en esas "aproximaciones"
Bueno Bueno(20426)Hace 42 minutos
Si Machado quisiera la paz en Venezuela estaría en contra del bloqueo, del robo de plata de Venezuela que le regalaron al corrupto del Guaidó, del impresionante ejército que desplegó EU en el Caribe para tratar de provocar una revuelta en Venezuela, tumbar a Maduro y aporpiarse de sus recursos, que ahora manda misiles contra lanchitas de 10 o 5 personas supuestamente transportando coca, pero es al contrario, los apoya, así que ese premio no vale nada.
Gilberto R.M.(54899)Hace 42 minutos
América - Redacción Mundo - 02:42 p. m. Más de 60 ONG le piden al Congreso de EE. UU. parar las “EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES ”en Venezuela. En medio de la ofensiva en el Caribe, varias organizaciones sociales le expresaron al Legislativo estadounidense la necesidad de que TRUMP asuma su responsabilidad tras los ataques y pidieron una investigación para identificar a las víctimas de las EVIDENTES ejecuciones extrajudiciales- y que Donald Trump- sea judicializado por esas acciones expansionistas
