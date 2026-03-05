El petróleo de Venezuela ya está camino a Houston, anuncia Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostiene un balón de fútbol que le regalaron durante un evento en honor al Inter Miami, campeón de la Copa MLS 2025. Foto: EFE - YURI GRIPAS / POOL

El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo este jueves que Venezuela ha sido “estabilizada” y agregó que el petróleo del país suramericano va de camino a Houston.

“Venezuela lo está haciendo genial, ha sido estabilizada” y agregó que “miles de millones de barriles de petróleo están en camino hacia Houston”, durante un evento de reconocimiento al equipo de fútbol Inter de Miami en la Casa Blanca.

Durante su intervención, el mandatario elogió, nuevamente, a la presidenta Delcy Rodríguez, a quien calificó como una “persona maravillosa” e insistió en que mantienen una buena relación.

Sobre el petróleo venezolano, el republicano recalcó que “miles de millones de barriles de petróleo” han salido de Venezuela y están por llegar a Houston y a “otros lugares donde puedan ser refinados”.

Trump dijo que enviarán de vuelta a Venezuela “más dinero del que ellos han hecho en muchos años”.

Las declaraciones de Trump suceden después de que su secretario del interior, Doug Burgum, visitara a la presidenta Rodríguez en Caracas esta semana para ratificar las relaciones entre ambos países.

Nuevas licencias

Burgum anunció este jueves, al finalizar una visita de dos días en Caracas, que su país prepara nuevas licencias para permitir inversiones en el sector minero de Venezuela.

Minutos antes de abordar el avión en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas, Burgum expresó que la Administración de Donald Trump quiere “abrir las puertas para todos aquellos” que quieran operar en el país suramericano y que, para eso, habrá licencias generales que permitan inversiones en minas y la llegada de nueva tecnología a Venezuela.

El funcionario, a quien acompañaron durante la visita representantes de unas docenas de empresas del sector minero, se mostró “optimista sobre un ambiente donde la inversión fluirá”.

En ese sentido, expresó su confianza en que la propuesta de reforma de la Ley de Minas anunciada por la presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez, ayudará a crear oportunidades.

Burgum dijo a la prensa que su país y Venezuela continuarán con el proceso de normalización de sus relaciones, retomadas este año tras la ruptura de 2019, y que su visita de dos días fue constructiva para encuentros de trabajo.

El secretario auguró un “futuro positivo para este país” suramericano, donde, dijo, habrá “más paz, más estabilidad y más prosperidad para el pueblo de Venezuela”, y sostuvo que EE.UU. está “muy feliz” de apoyar en este proceso.

En ese sentido, señaló que las acciones de Trump generaron “la oportunidad para un cambio de dirección en Venezuela”, donde, a su juicio, ha habido más cambios positivos “en los últimos dos meses que en los últimos 20 años”.

Burgum es el segundo secretario del gabinete de Trump que visita Venezuela desde enero pasado, cuando EE.UU. capturó a Nicolás Maduro y a su esposa, la diputada Cilia Flores, en medio de una serie de ataques en Caracas y tres regiones aledañas.

En febrero, el secretario de Energía, Chris Wright, viajó a Caracas y estableció con Rodríguez una asociación energética a largo plazo.

El miércoles, la presidenta encargada, quien asumió el cargo hace exactamente dos meses, sostuvo una reunión con el secretario de Interior, y junto a él anunció una “ampliación de la Ley de Minas”, para la cual pidió al Parlamento “celeridad”, a fin de exponer al mundo “las oportunidades de inversión y desarrollo”.

Posteriormente, Burgum afirmó que las “oportunidades que existen para una colaboración y una sinergia” entre ambos países “no tienen límites”.

Este mismo jueves se conoció que funcionarios estadounidenses negocian con la compañía minera estatal de Venezuela, Minerven, un acuerdo multimillonario para vender hasta una tonelada de oro destinada al mercado del país norteamericano, valorada hoy en unos 165 millones de dólares.

El acuerdo de oro requeriría que Minerven suministre entre 650 y 1.000 kilos de barras de oro Dore al comerciante de materias primas Trafigura, que será el encargado de transportar el oro a las refinerías estadounidenses, según informa en exclusiva el portal Axios.

