El “plan B” de Trump para Venezuela: operadores de terreno sobre líderes políticos

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, habla ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado sobre la situación en Venezuela. Foto: EFE - SHAWN THEW

Han pasado 25 días desde que Nicolás Maduro fue capturado y extraído de Venezuela por Estados Unidos y, por ahora, Caracas es gobernada bajo una frágil “paz tensa”. Delcy Rodríguez administra bajo la sombra de Washington con un ultimátum: si no hace lo que la Casa Blanca quiere, seguirá el mismo destino que Maduro.

“No se equivoquen: como ha afirmado el presidente (Donald Trump), estamos preparados para usar la fuerza para asegurar la máxima cooperación si otros métodos fallan”, indicó el miércoles el secretario de Estado, Marco Rubio, en una...