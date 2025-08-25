El poder de Maduro en Venezuela: entre el narcotráfico y las economías ilegales

Un hombre mira una pancarta que ofrece una recompensa por información que conduzca al arresto del presidente venezolano Nicolás Maduro y del ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, en Villa del Rosario, Norte de Santander.
Foto: AFP - SCHNEYDER MENDOZA
La lucha contra el narcotráfico y el rol de Venezuela volvieron a tomar vigencia al inicio de esta semana desde distintos frentes. Mientras en Estados Unidos se espera el despliegue de destructores navales frente a las costas venezolanas, en Caracas el régimen de Nicolás Maduro anunció que movilizará a más de 15.000 efectivos a lo largo de la frontera con Colombia para hacer frente a las redes que trasladan droga entre ambos países.
Al tiempo, Diosdado Cabello informó que han decomisado 52,7 toneladas de drogas en lo que va del año, lo que,...
Por Hugo Santiago Caro
Periodista de la sección Mundo de El Espectador. Actualmente cubre temas internacionales, con especial atención a derechos humanos, migración y política exterior.@HugoCaroJhcaro@elespectador.com
