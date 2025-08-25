No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Mundo
Venezuela
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

El poder de Maduro en Venezuela: entre el narcotráfico y las economías ilegales

La ofensiva antidrogas en Venezuela abre un nuevo pulso entre Caracas y Washington, mientras analistas advierten que el régimen de Maduro sostiene su poder en una red de economías ilegales, concesiones militares y un frágil equilibrio criminal.

Hugo Santiago Caro
Hugo Santiago Caro
25 de agosto de 2025 - 11:32 p. m.
Un hombre mira una pancarta que ofrece una recompensa por información que conduzca al arresto del presidente venezolano Nicolás Maduro y del ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, en Villa del Rosario, Norte de Santander.
Un hombre mira una pancarta que ofrece una recompensa por información que conduzca al arresto del presidente venezolano Nicolás Maduro y del ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, en Villa del Rosario, Norte de Santander.
Foto: AFP - SCHNEYDER MENDOZA

La lucha contra el narcotráfico y el rol de Venezuela volvieron a tomar vigencia al inicio de esta semana desde distintos frentes. Mientras en Estados Unidos se espera el despliegue de destructores navales frente a las costas venezolanas, en Caracas el régimen de Nicolás Maduro anunció que movilizará a más de 15.000 efectivos a lo largo de la frontera con Colombia para hacer frente a las redes que trasladan droga entre ambos países.

Al tiempo, Diosdado Cabello informó que han decomisado 52,7 toneladas de drogas en lo que va del año, lo que,...

Hugo Santiago Caro

Por Hugo Santiago Caro

Periodista de la sección Mundo de El Espectador. Actualmente cubre temas internacionales, con especial atención a derechos humanos, migración y política exterior.@HugoCaroJhcaro@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Noticias el mundo

El mundo hoy

últimas noticias en el mundo

noticias hoy

últimas noticias

Venezuela

Nicolás Maduro

Petroleo

Narcotráfico en Venezuela

 

CarlosC(n339z)Hace 2 minutos
Más lógica y creíble la explicación del presidente Petro en el sentido de que las versiones sobre Venezuela don un pretexto mentiroso utilizado por la derecha para tumbar gobiernos y urdir golpes de estado. Mientras tanto el narcotráfico ejerce su poder y se extiende por el mundo administrado por la Junta de capos cuyos integrantes viven a sus anchas en Europa y Oriente Medio
Arkanos(kwupp)Hace 10 minutos
(Seudo) analistas prepago.🐀 El objetivo es el petróleo 💰 para intentar vanamente contener al gigante asiático...
javier arlés(96673)Hace 11 minutos
Todo es propaganda e invenciones. El llamado cartel de los soles no existe. Es el pretexto de EE.UU para intervenir en Venezuela y manejar a través de títeres la riqueza petrolera de nuestros vecinos. "Los valores de Occidente se confunden con los valores del petróleo", dijo hace algún tiempo el poeta Eduardo Escobar.
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar