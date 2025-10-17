Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Mundo
Venezuela
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

El Premio Nobel de la Paz dio un impulso a la lucha de Machado; también la pone bajo la lupa

El Nobel de la Paz catapultó a María Corina Machado al centro del tablero mundial, pero también expuso su dilema: cómo liderar un cambio democrático sin repetir los errores —ni la violencia— que dice combatir.

Anatoly Kurmanaev | The New York Times
17 de octubre de 2025 - 06:00 p. m.
La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, sostiene una bandera nacional venezolana mientras hace un gesto desde lo alto de un camión durante una manifestación para protestar por las elecciones presidenciales en 2024.
La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, sostiene una bandera nacional venezolana mientras hace un gesto desde lo alto de un camión durante una manifestación para protestar por las elecciones presidenciales en 2024.
Foto: AFP - JUAN BARRETO

El premio Nobel ha reavivado el movimiento de María Corina Machado. Pero también puso de relieve los retos a los que se enfrenta la líder de la oposición para satisfacer las expectativas de los venezolanos deseosos de un cambio político.

El año pasado, María Corina Machado, líder de la oposición venezolana, se vio obligada por el autócrata del país a esconderse después de que este robara unas elecciones presidenciales que había ganado el movimiento de Machado.

Ahora, Machado es la ganadora del Premio Nobel de la Paz, buques de guerra...

Por Anatoly Kurmanaev | The New York Times

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias el mundo

El mundo hoy

últimas noticias en el mundo

noticias hoy

últimas noticias

PremiumEE

América

Venezuela

María Corina Machado

Nobel de Paz

Intervención Venezuela

Nicolás Maduro

 

Ptolomeo(73769)Hace 17 minutos
Corina Machado recibió el premio Nobel pero tristemente quedo opacado al ofrecercelo al convicto de Trump. Un lambetazo que no tenía necesidad de hacerlo
Gilberto R.M.(54899)Hace 33 minutos
La "MachaKdo" es una vergonzante apóstata contra su propio país. * * diccionariobiblico.org › APÓSTATA - Definición Un-a apóstata es un-a falso líder, que abdica de sus propios principios.
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.