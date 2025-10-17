El Premio Nobel de la Paz dio un impulso a la lucha de Machado; también la pone bajo la lupa

La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, sostiene una bandera nacional venezolana mientras hace un gesto desde lo alto de un camión durante una manifestación para protestar por las elecciones presidenciales en 2024. Foto: AFP - JUAN BARRETO

El premio Nobel ha reavivado el movimiento de María Corina Machado. Pero también puso de relieve los retos a los que se enfrenta la líder de la oposición para satisfacer las expectativas de los venezolanos deseosos de un cambio político.

El año pasado, María Corina Machado, líder de la oposición venezolana, se vio obligada por el autócrata del país a esconderse después de que este robara unas elecciones presidenciales que había ganado el movimiento de Machado.

Ahora, Machado es la ganadora del Premio Nobel de la Paz, buques de guerra...