El proceso contra Nicolás Maduro reabre debate por sanciones a Venezuela 

Partidarios del expresidente de Venezuela Nicolás Maduro portan pancartas y gritan durante protestas simultáneas frente al tribunal federal. Foto: EFE - Olga Fedorova

Esta semana, Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, asistieron a su segunda audiencia en Nueva York en completo silencio. Vestidos con sus uniformes de prisión, escucharon cómo sus abogados y los fiscales estadounidenses debatían la financiación de su defensa, que aún permanece indefinida.

Los abogados de la pareja venezolana argumentaron que el caso debía desestimarse, ya que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) impidió que el gobierno venezolano pagara sus honorarios legales debido a las sanciones económicas impuestas por...