Publicidad

Home

Mundo
Venezuela
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

El proceso contra Nicolás Maduro reabre debate por sanciones a Venezuela 

EE. UU. mantiene las sanciones mientras somete a Nicolás Maduro a la justicia en Nueva York y negocia con el gobierno de Delcy Rodríguez. Se trata de una contradicción que el juez del caso ha puesto en duda. 

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Laura Henao Arévalo
Laura Henao Arévalo
28 de marzo de 2026 - 11:00 p. m.
Partidarios del expresidente de Venezuela Nicolás Maduro portan pancartas y gritan durante protestas simultáneas frente al tribunal federal.
Partidarios del expresidente de Venezuela Nicolás Maduro portan pancartas y gritan durante protestas simultáneas frente al tribunal federal.
Foto: EFE - Olga Fedorova

Esta semana, Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, asistieron a su segunda audiencia en Nueva York en completo silencio. Vestidos con sus uniformes de prisión, escucharon cómo sus abogados y los fiscales estadounidenses debatían la financiación de su defensa, que aún permanece indefinida. 

Los abogados de la pareja venezolana argumentaron que el caso debía desestimarse, ya que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) impidió que el gobierno venezolano pagara sus honorarios legales debido a las sanciones económicas impuestas por...

Laura Henao Arévalo

Por Laura Henao Arévalo

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Actualmente integra la sección internacional, donde cubre y analiza conflictos globales con un enfoque en género y derechos humanos.@lauraaahenaolhenao@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Noticias el mundo

El mundo hoy

últimas noticias en el mundo

noticias hoy

últimas noticias

Venezuela

Nicolás maduro

Sanciones a venezuela

Juicio Nicolás MAduro

Estados UNidos

Delcy Rodríguez

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.