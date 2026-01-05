Logo El Espectador
El retorno a Venezuela no es político ni ideológico, es material

Mientras el país sigue en suspenso tras la caída de Nicolás Maduro, los migrantes venezolanos miden el regreso no en discursos ni promesas, sino en trabajo, ingresos y la posibilidad real de sostener la vida cotidiana.

Hugo Santiago Caro
06 de enero de 2026 - 12:00 a. m.
Rito León, ciudadano venezolano en el Puente Internacional Francisco de Paula Santander. /Terumoto Fukoda.
Foto: Terumoto Fukuda

Ni el traslado abrupto de Nicolás Maduro a Nueva York ni los 80 muertos que dejó el ataque de Estados Unidos en suelo venezolano lograron detener la cotidianidad del país. Este lunes terminó con Delcy Rodríguez como presidenta encargada y con su hermano, Jorge Rodríguez, como presidente reelegido de la Asamblea Nacional. Hasta nuevo aviso, el chavismo sigue su curso y el país permanece a la expectativa: si esto traerá un cambio real o si será apenas un relevo dentro del mismo sistema, esta vez con el beneplácito de Donald Trump.

Esta espera se...

Por Hugo Santiago Caro

Periodista de la sección Mundo de El Espectador. Actualmente cubre temas internacionales, con especial atención a derechos humanos, migración y política exterior.@HugoCaroJhcaro@elespectador.com
