El retorno a Venezuela no es político ni ideológico, es material

Rito León, ciudadano venezolano en el Puente Internacional Francisco de Paula Santander. /Terumoto Fukoda. Foto: Terumoto Fukuda

Ni el traslado abrupto de Nicolás Maduro a Nueva York ni los 80 muertos que dejó el ataque de Estados Unidos en suelo venezolano lograron detener la cotidianidad del país. Este lunes terminó con Delcy Rodríguez como presidenta encargada y con su hermano, Jorge Rodríguez, como presidente reelegido de la Asamblea Nacional. Hasta nuevo aviso, el chavismo sigue su curso y el país permanece a la expectativa: si esto traerá un cambio real o si será apenas un relevo dentro del mismo sistema, esta vez con el beneplácito de Donald Trump.

Esta espera se...