El tambor venezolano se escucha cada vez más en Nueva York

Personas bailan durante la celebración de San Juan en Caracas (Venezuela). Foto: EFE - Ronald Peña R

Cuando Venezuela venció a Estados Unidos y ganó el Clásico Mundial de Béisbol en marzo, las imágenes de un jonrón en la quinta entrada se hicieron virales. Lo mismo ocurrió con los videos del lanzador Eduard Bazardo tocando un tambor en la cueva mientras sus compañeros aplaudían y bailaban. Fue una escena que a algunos periodistas deportivos veteranos les costó describir.

“Los periodistas japoneses se me acercaron y me preguntaron: ‘¿Qué están haciendo?’”, dijo Daniel Álvarez-Montes, director del sitio web de noticias deportivas El Extrabase....