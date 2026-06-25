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En imágenes: así quedó Venezuela tras los terremotos

Dos terremotos por encima de 7 sacudieron Venezuela este miércoles dejando un saldo, hasta el momento, de más de 160 muertos y cerca de 1.000 heridos.

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Redacción Mundo
25 de junio de 2026 - 02:18 p. m.
CATIA LA MAR (VENEZUELA), 25/06/2026.- Una de las personas atrapadas entre los escombros de uno de los edificios afectados por los terremotos, en la localidad de Catia La Mar, en el estado costero de La Guaira (Venezuela) este jueves. EFE/ Ronald Pena R.
Foto: EFE - Ronald Pena R.

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Por Redacción Mundo

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