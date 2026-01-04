Conoce más
04 de enero de 2026 - 12:16 a. m.
En video: imágenes de Maduro bajando del avión que lo llevó a Nueva York tras su captura
Nuevas imágenes lo muestran esposado y escoltado por agentes estadounidenses tras su captura en Caracas, ocurrida en medio de explosiones y sobrevuelos militares durante la madrugada. Enfrentará cargos por narcoterrorismo y tráfico de cocaína.
