Mundo
Venezuela
04 de enero de 2026 - 12:16 a. m.

En video: imágenes de Maduro bajando del avión que lo llevó a Nueva York tras su captura

Nuevas imágenes lo muestran esposado y escoltado por agentes estadounidenses tras su captura en Caracas, ocurrida en medio de explosiones y sobrevuelos militares durante la madrugada. Enfrentará cargos por narcoterrorismo y tráfico de cocaína.

Unidad de Video

micorriza(d243q)Hace 1 hora
Cortinas de humo para tapar el escandalo de pederastia en los archivos epstein que involucra a demócratas y republicanos... el problema no es de individuos, son 100 pederastas dueños de todo contra 8000 millones sin nada... ¿Quiénes están celebrando ese secuestro en Colombia? los megaricosrentistas y sus peones testaferros los narcopolíticosterratenientes...
  • Camilo Hermida(99433)Hace 56 minutos
    Yo estoy feliz, este miserable violador de derechos humanos no merece nada bueno
