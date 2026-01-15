Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Mundo
Venezuela
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Entre Machado y Delcy: por qué Trump y las petroleras no miran igual a Venezuela

Entre Delcy y Machado, Washington y el mercado apuestan distinto por Venezuela. Trump busca resultados rápidos. Las petroleras, un país diferente.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Camilo Gómez Forero
Camilo Gómez Forero
15 de enero de 2026 - 11:27 p. m.
La líder opositora venezolana María Corina Machado tras su visita a la Casa Blanca en Washington D. C.
La líder opositora venezolana María Corina Machado tras su visita a la Casa Blanca en Washington D. C.
Foto: EFE - JIM LO SCALZO

Horas después de calificar como una “mujer estupenda” a Delcy Rodríguez, autodenominada como presidenta encargada de Venezuela, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió el jueves en la Casa Blanca a la líder opositora y premio Nobel de la Paz María Corina Machado.

Para un amplio sector de la oposición venezolana, el encuentro era muy esperado para aplacar las voces críticas que aseguran que hay una apatía hacia la Nobel por parte del Ejecutivo, mientras demuestra una sorpresiva cercanía hacia Rodríguez. Sin embargo, ocurrió todo...

Camilo Gómez Forero

Por Camilo Gómez Forero

@camilogomez8cgomez@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Noticias el mundo

El mundo hoy

últimas noticias en el mundo

noticias hoy

últimas noticias

PremiumEE

Venezuela

América

Estados Unidos

Donald Trump

Petroleras

Delcy Rodríguez

María Corina Machado

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.