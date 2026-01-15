Entre Machado y Delcy: por qué Trump y las petroleras no miran igual a Venezuela

La líder opositora venezolana María Corina Machado tras su visita a la Casa Blanca en Washington D. C. Foto: EFE - JIM LO SCALZO

Horas después de calificar como una “mujer estupenda” a Delcy Rodríguez, autodenominada como presidenta encargada de Venezuela, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió el jueves en la Casa Blanca a la líder opositora y premio Nobel de la Paz María Corina Machado.

Para un amplio sector de la oposición venezolana, el encuentro era muy esperado para aplacar las voces críticas que aseguran que hay una apatía hacia la Nobel por parte del Ejecutivo, mientras demuestra una sorpresiva cercanía hacia Rodríguez. Sin embargo, ocurrió todo...