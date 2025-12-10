Logo El Espectador
Machado, la entrega del Nobel y la pregunta por la salida de Maduro

La entrega del premio a María Corina Machado llega en plena presión internacional contra Nicolás Maduro y con mandatarios regionales viajando a Oslo, un gesto político que amplifica el aislamiento del régimen.

Hugo Santiago Caro
Hugo Santiago Caro
10 de diciembre de 2025 - 01:00 a. m.
Una imagen de la Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, se ve entre los retratos de ganadores anteriores en el "Campo Nobel".
Una imagen de la Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, se ve entre los retratos de ganadores anteriores en el "Campo Nobel".
Foto: AFP - ODD ANDERSEN

El 9 de enero de 2025, María Corina Machado fue interceptada mientras iba de parrillera en una moto por las calles de Caracas, después de salir de una manifestación contra la toma de posesión de Nicolás Maduro. Durante casi una hora, se desconoció su paradero. Fue detenida y luego liberada por oficiales del régimen, pero en ese lapso hubo espacio para todo tipo de especulaciones: teorías de conspiración, un video real puesto en duda de haber sido generado con inteligencia artificial y más versiones sobre lo que realmente había ocurrido. La...

Hugo Santiago Caro

Por Hugo Santiago Caro

Periodista de la sección Mundo de El Espectador. Actualmente cubre temas internacionales, con especial atención a derechos humanos, migración y política exterior.@HugoCaroJhcaro@elespectador.com
