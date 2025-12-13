Exmilitar de EE. UU. que sacó a Machado reconoce que es difícil sacar a Maduro “con vida”

Nicolás Maduro (c), participa en una manifestación convocada por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) este miércoles. Foto: EFE - MIGUEL GUTIÉRREZ

Bryan Stern, el veterano de guerra de EE.UU. que dirigió la operación secreta para evacuar por mar y disfrazada a la opositora María Corina Machado de Venezuela, dijo este viernes que estaría encantado de participar en una operación para extraer al presidente de ese país, Nicolás Maduro, aunque sostuvo que resultaría difícil sacarlo con vida.

“Me encantaría, y lo pienso todos los días, pero sacarlo con vida es difícil. Matarlo probablemente sería bastante sencillo, pero sacarlo con vida y llevarlo ante la justicia creo que sería muy difícil”, afirmó en una rueda de prensa virtual Stern, fundador de Bull Rescue Foundation, que se especializa en el “rescate de estadounidenses y aliados de zonas de conflicto y desastre” según su página web.

No obstante, el exmilitar estadounidense aseguró que en su organización no son “sicarios o asesinos”, sino que se dedican a salvar vidas, por lo que si el Gobierno estadounidense les pide participar en una operación en Venezuela, su respuesta dependería “de cuál fuera la petición”.

“Mantenemos una excelente relación con el Gobierno de Estados Unidos, en particular con el cuerpo diplomático, las fuerzas armadas y la comunidad de inteligencia”, añadió Stern.

La huida, según relató, duró entre 15 y 16 horas e implicó transporte terrestre, marítimo y aéreo para que la líder opositora venezolana pudiera recoger el Nobel de la Paz en Noruega esta semana.

