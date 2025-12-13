Logo El Espectador
Mundo
Venezuela

Exmilitar de EE. UU. que sacó a Machado reconoce que es difícil sacar a Maduro “con vida”

Sobre la operación para sacar a Machado de Venezuela, Stern dijo que fue pagada por “donantes generosos”, que vinculó con ciudadanos venezolano-estadounidenses que sienten rechazo por el gobierno de Maduro.

Redacción Mundo y Agencia EFE
13 de diciembre de 2025 - 02:08 p. m.
Nicolás Maduro (c), participa en una manifestación convocada por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) este miércoles.
Nicolás Maduro (c), participa en una manifestación convocada por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) este miércoles.
Foto: EFE - MIGUEL GUTIÉRREZ
Bryan Stern, el veterano de guerra de EE.UU. que dirigió la operación secreta para evacuar por mar y disfrazada a la opositora María Corina Machado de Venezuela, dijo este viernes que estaría encantado de participar en una operación para extraer al presidente de ese país, Nicolás Maduro, aunque sostuvo que resultaría difícil sacarlo con vida.

“Me encantaría, y lo pienso todos los días, pero sacarlo con vida es difícil. Matarlo probablemente sería bastante sencillo, pero sacarlo con vida y llevarlo ante la justicia creo que sería muy difícil”, afirmó en una rueda de prensa virtual Stern, fundador de Bull Rescue Foundation, que se especializa en el “rescate de estadounidenses y aliados de zonas de conflicto y desastre” según su página web.

No obstante, el exmilitar estadounidense aseguró que en su organización no son “sicarios o asesinos”, sino que se dedican a salvar vidas, por lo que si el Gobierno estadounidense les pide participar en una operación en Venezuela, su respuesta dependería “de cuál fuera la petición”.

“Mantenemos una excelente relación con el Gobierno de Estados Unidos, en particular con el cuerpo diplomático, las fuerzas armadas y la comunidad de inteligencia”, añadió Stern.

La huida, según relató, duró entre 15 y 16 horas e implicó transporte terrestre, marítimo y aéreo para que la líder opositora venezolana pudiera recoger el Nobel de la Paz en Noruega esta semana.

Por Redacción Mundo

Por Agencia EFE

angela gómez Suárez(622)Hace 12 minutos
No es ninguna hazaña ,como la presenta el mercenario que "saco"de Venezuela a la Machado.Maduro estaba enterado en donde se escondía la Machado Obró con inteligencia al no detenerla ,al igual que lo hizo con Guaido,investido por Duque como presidente de Venezuela .No mordió el anzuelo,que era la excusa para que el imperialista Trump,invadiera su Patria.
José María Mendivil Ciodaro(71461)Hace 18 minutos
Hps mercenarios asesinos.
Manuel(13692)Hace 23 minutos
Propaganda infame para mostrar como héroe a la sra Corina, corrupta que recibió un nobel de guerra que usa para fines criminales. Y juicio y castigo a la tal empresa de mercenarios....
Carlos Augusto Bonilla Torres(txeb0)Hace 36 minutos
Sería un ERROR TERRIBLE, El Pueblo Venezolano es hermoso, su Gente es amable, pero son Llaneros, su alma es de Guerreros, por Favor detengan esas ansias de invasión
