Es un “secuestro”: el régimen venezolano usa la captura de Maduro para fortalecerse

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, toma el juramento a su hermana, Delcy Rodríguez, como presidenta encargada. De fondo, Nicolás Maduro Guerra. Foto: EFE - MIRAFLORES PALACE HANDOUT

Vestido con una camiseta azul sobre lo que parecía ser el uniforme de los presos en Estados Unidos, Nicolás Maduro Moros compareció por primera vez ante un juez en Nueva York. No aceptó los cargos en su contra, relacionados con narcotráfico, narcoterrorismo y posesión de armas. Asimismo lo hizo su esposa, Cilia Flores, quien apareció con una venda en la frente en lo que los medios describieron como una posible herida cerca del ojo derecho.

Durante el proceso formal de verificación de identidad, Maduro, de 63 años, se declaró como un “hombre...