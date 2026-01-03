Esta es la Venezuela que deja Nicolás Maduro tras casi 30 años de chavismo

Simpatizantes del oficialismo participan en una manifestación en inmediaciones del Palacio de Miraflores este sábado. Foto: EFE - MIGUEL GUTIERREZ

Es la primera vez en más de 27 años que los vientos de cambio pueden traer algo diferente para Venezuela. Ya no está el carismático comandante Hugo Chávez, ni Nicolás Maduro, que tras años aferrado al poder ha dejado las riendas del Estado venezolano, abriendo la pregunta sobre el país que deja atrás. Es incierto hablar de una transición o de un rumbo fijo para el país hermano, pero sí existen certezas sobre lo que queda después de casi 30 años de régimen chavista: un legado tangible que será escrutado por la historia y que, en la práctica,...