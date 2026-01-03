Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Mundo
Venezuela
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Esta es la Venezuela que deja Nicolás Maduro tras casi 30 años de chavismo

Un país marcado por el colapso económico, la fractura social y un Estado debilitado, pero también por inercias de poder que condicionan cualquier intento de cambio.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Hugo Santiago Caro
Hugo Santiago Caro
03 de enero de 2026 - 11:00 p. m.
Simpatizantes del oficialismo participan en una manifestación en inmediaciones del Palacio de Miraflores este sábado.
Simpatizantes del oficialismo participan en una manifestación en inmediaciones del Palacio de Miraflores este sábado.
Foto: EFE - MIGUEL GUTIERREZ

Es la primera vez en más de 27 años que los vientos de cambio pueden traer algo diferente para Venezuela. Ya no está el carismático comandante Hugo Chávez, ni Nicolás Maduro, que tras años aferrado al poder ha dejado las riendas del Estado venezolano, abriendo la pregunta sobre el país que deja atrás. Es incierto hablar de una transición o de un rumbo fijo para el país hermano, pero sí existen certezas sobre lo que queda después de casi 30 años de régimen chavista: un legado tangible que será escrutado por la historia y que, en la práctica,...

Hugo Santiago Caro

Por Hugo Santiago Caro

Periodista de la sección Mundo de El Espectador. Actualmente cubre temas internacionales, con especial atención a derechos humanos, migración y política exterior.@HugoCaroJhcaro@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Noticias el mundo

El mundo hoy

últimas noticias en el mundo

noticias hoy

últimas noticias

Nicolás maduro

Venezuela

Chavismo

Captura de Maduro

Estados Unidos

Donald Trump

 

Luis Figueroa Gutierrez(22669)Hace 30 minutos
La gente desplazada que está ahora en la plaza de Bolívar de Bogotá y en las demás ciudades de América y el mundo celebrando, seguramente son megarricos venezolanos que salieron por la buena vida que estaban llevando. Las personas que atendemos en su mayoría son de escasos recursos que tuvieron que venir tal cual los Colombianos que en el 70 se fueron para allá. Triste, esa es la realidad a la que los han llevado y que ha causado mucho dolor y muerte. Indolencia Colombiana que nos carcome.
micorriza(d243q)Hace 42 minutos
Cortinas de humo para tapar el escandalo de pederastia en los archivos epstein que involucra a demócratas y republicanos... el problema no es de individuos, son 100 pederastas dueños de todo contra 8000 millones sin nada... ¿Quiénes están celebrando ese secuestro en Colombia? los megaricosrentistas y sus peones testaferros los narcopolíticosterratenientes...
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.