Estados Unidos nombra encargada de negocios para Venezuela, ¿de quién se trata?

Estados Unidos designó a Laura Dogu como nueva jefa de su misión diplomática en Venezuela, en un proceso para restablecer sus maltrechas relaciones tras la caída del derrocado presidente Nicolás Maduro, dijo este jueves a la AFP una fuente diplomática.

Se trata de la mayor autoridad de una representación diplomática después de un embajador. La designación de Dogu es asimismo el mayor vuelco en las relaciones entre Washington y Caracas, interrumpidas desde 2019.

Dogu aparece como jefa de misión en la página web oficial de la embajada estadounidense en Venezuela, información que confirmó a la AFP una fuente interna bajo condición de anonimato.

Washington y Caracas transitan una proceso de reanudación “gradual” de sus relaciones en la Venezuela pos-Maduro.

Altos diplomáticos estadounidenses viajaron el 9 de enero a Caracas para evaluar la reapertura de la embajada cerrada desde 2019. Entre ellos John McNamara, el principal diplomático estadounidense en la vecina Colombia, y otros miembros del personal.

Dogu era embajadora de Estados Unidos en Nicaragua, cuyo mandatario izquierdista Daniel Ortega es uno de los pocos aliados de Venezuela en la región. La diplomática estuvo al frente de esa delegación desde 2015. Entre 2012 y 2015 se desempeñó como subjefa de misión en la embajada de Estados Unidos en Ciudad de México.

“Se desempeñó como Asesora de Política Exterior del Jefe del Estado Mayor del Ejército de Estados Unidos ycomo Subdirectora de la Célula de Fusión para la Recuperación de Rehenes en el Buró Federal de Investigaciones (FBI). La Embajadora Dogu es miembro de carrera del Servicio Exterior de Estados Unidos con rango de Ministra de Carrera. Otras asignaciones en el extranjero incluyen Turquía, Egipto y El Salvador”, cuenta sobre ella la página del servicio diplomático.

Estados Unidos lanzó una operación militar en Venezuela el 3 de enero que capturó a Maduro y lo trasladó junto a su esposa a Nueva York, donde ambos enfrentan un juicio por narcotráfico.

Delcy Rodríguez, quien era su vicepresidenta, asumió funciones de manera temporal bajo fuertes presiones de Donald Trump, quien dijo tenerla en buena estima e invitó a la Casa Blanca en una fecha aún por determinar.

El mandatario estadounidense dice estar a cargo de Venezuela, país con las mayores reservas de crudo del planeta.

