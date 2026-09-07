Estados Unidos quiere el petróleo de estos 17 campos en Venezuela

Fotografía del 31 de enero de 2026 que muestra una antorcha de petróleo en Cabimas (Venezuela). Foto: EFE - Henry Chirinos

El nuevo socio del gobierno de Donald Trump en Venezuela tiene la posibilidad de expandir ampliamente su alcance en las cuencas petroleras más importantes del país como parte de un acuerdo poco ortodoxo que se anunció la semana pasada.

Sin embargo, aumentar la producción de esas áreas de manera significativa resultará costoso y requerirá mucho tiempo para North American Blue Energy Partners, el segundo productor privado de petróleo más grande de Venezuela y el socio del Gobierno estadounidense.

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