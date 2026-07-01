01 de julio de 2026 - 01:52 p. m.
“Esto parece una gallera”: la falta de comida y techo agobia a Venezuela tras los terremotos
La crisis humanitaria se agrava en Venezuela tras el doble terremoto que dejó casi 2.000 muertos. En el estado costero de La Guaira, epicentro de la devastación, miles de personas desplazadas sobreviven en refugios improvisados con acceso limitado a alimentos, agua potable y atención médica.
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