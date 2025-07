“Faltan mil por liberar”: Machado sobre liberación de opositores en Venezuela

Una persona participa durante una manifestación por la libertad de los presos políticos en el país este viernes, en Caracas (Venezuela). Foto: EFE - Ronald Pena R

El Comando Con Venezuela, el equipo de organización política de los líderes antichavistas María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, dijo este domingo que en el país caribeño faltan “casi mil personas” por liberar, tras la excarcelación de un grupo de presos políticos y de diez estadounidenses como parte de un canje entre Caracas y Washington que permitió repatriar a 252 migrantes venezolanos detenidos en El Salvador.

“Hoy en Venezuela casi mil personas están secuestradas”, advirtió en un comunicado el equipo que lideró la campaña de los opositores en las presidenciales de julio de 2024, al atribuir el hecho a “razones políticas”.

El escrito denuncia, sin revelar identidades ni precisar sitios, que en las últimas 72 horas “más de 12 personas” han sido apresadas “en distintos estados del país”, al tiempo que, asegura, se han efectuado “varios traslados a cárceles comunes” desde El Helicoide, la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en Caracas.

Sobre la negociación entre EE.UU. y Venezuela, que no mantienen relaciones diplomáticas desde 2019, el Comando Con Venezuela señaló que “la presión” contra el Gobierno del presidente Nicolás Maduro “sí funciona”.

“La liberación de los ciudadanos estadounidenses secuestrados en Venezuela, que ya están con sus familias, es un paso estratégico de un aliado como Estados Unidos para seguir avanzando”, afirmó el documento, al calificar como un “intercambio de rehenes” la operación, que aseguró estuvo liderada por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

Según el comunicado, el chavismo se ve “forzado a ceder”.

Este viernes, 252 migrantes que habían estado recluidos en El Salvador desde marzo pasado volvieron a Venezuela como parte de una negociación en la que también participó el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero.

El jefe negociador del chavismo, Jorge Rodríguez, aseguró en la víspera que los contactos que llevaron a la liberación de los migrantes se dieron entre Venezuela y EE.UU. y “jamás” con el presidente salvadoreño, Nayib Bukele.

El viernes, al anunciar la llegada de los migrantes durante una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Maduro aseguró que “Venezuela hizo un canje pagando caro”.

“Entregamos a un grupo de terroristas convictos y confesos que habían venido a Venezuela y fueron capturados a tiempo antes de intentar matar al presidente de la república, la vicepresidenta, algunos líderes revolucionarios, civiles, militares, de Venezuela”, afirmó el presidente del país caribeño.

El líder chavista sentenció que la fórmula fue “terroristas por inocentes”, pero consideró que Venezuela salió “victoriosa”.

