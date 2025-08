CPI pide a Karim Khan apartarse del caso Venezuela por posible conflicto de intereses

Nicolás Maduro (d), junto al fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, en Caracas. Foto: EFE/Prensa de Miraflores - Prensa de Miraflores

La Corte Penal Internacional (CPI) le pidió este viernes al fiscal jefe Karim Khan que se apartara del caso Venezuela I, que investiga presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos durante el régimen de Nicolás Maduro, tras encontrar indicios razonables de un conflicto de intereses.

“El fiscal tiene el deber, conforme a la Regla 35 del Reglamento de Procedimiento y Prueba, de solicitar ser apartado de la situación Venezuela I”, indicó el tribunal, agregando que tiene un plazo de tres semanas para cumplir la orden.

Según el tribunal, Khan podría comprometer la imparcialidad del fiscal y afectar la percepción pública de la independencia de la Corte.

“El fiscal tiene el deber […] de solicitar ser apartado de la situación Venezuela I”, expresó la Sala, subrayando que no se trata aún de una descalificación definitiva, pero sí de una advertencia formal sobre su continuidad en el caso.

La medida surge a raíz de una solicitud de recusación presentada en septiembre de 2024 por la Fundación Arcadia, una organización con sede en Washington D. C., en Estados Unidos. El grupo denunció vínculos familiares y profesionales entre Khan y su cuñada, Venkateswari Alagendra, quien representa al gobierno de Maduro en el mismo proceso.

La Fundación argumentó que esta relación compromete la imparcialidad del fiscal y mina la credibilidad de la investigación. Aunque Khan no ha sido declarado impedido, la Sala enfatizó que la legitimidad de la CPI depende tanto de la objetividad de sus decisiones como de la confianza que genera en la opinión pública.

“La imparcialidad de la Fiscalía debe ser mantenida no solo en los hechos, sino también en la percepción pública”, señaló la Cámara de Apelaciones, al destacar la necesidad de proteger la confianza institucional frente a conflictos percibidos.

La decisión podría marcar un punto de inflexión en la causa abierta contra el régimen venezolano, que ha sido una de las investigaciones más sensibles y politizadas bajo la jurisdicción de la CPI. Si Khan decide excusarse, el caso pasaría a manos de otro fiscal, lo que podría ralentizar o incluso redefinir la estrategia de la Fiscalía.

