Fuerte Tiuna: qué es, dónde queda, quiénes viven allí y por qué es importante

Caracas, La Guaira y Aragua estuvieron bajo ataque durante toda la madrugada, en una acción militar que, según el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, derivó en la presunta captura del líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro.

Videos difundidos en redes sociales durante las primeras horas del día dejaron ver distintos puntos del país iluminados por los destellos de la artillería estadounidense, acompañados por largas columnas de humo.

Uno de los principales puntos del ataque fue Fuerte Tiuna, el principal complejo militar del país, ubicado en pleno casco urbano de Caracas, al oeste de la ciudad, entre las parroquias El Valle, Coche y Santa Rosalía, muy cerca del centro de la capital.

Se trata de uno de los puntos más clave para el Estado venezolano, cuyo poder, como organización, está ampliamente ligado a la rama militar. Este fuerte ha sido históricamente un enclave neurálgico de la estructura castrense del país, con accesos limitados, pero con conexión directa a otros sitios estratégicos del régimen, como el Palacio de Miraflores, sede presidencial, y el Ministerio de Defensa, entre otros.

Allí no solo residen efectivos militares, sino también altos mandos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), oficiales de confianza del régimen y familiares de militares. Que haya sido uno de los puntos clave del ataque representa un golpe no solo militar, sino también un reflejo de la magnitud de la ofensiva estadounidense.

Desde allí se coordina la defensa de Caracas y ha sido históricamente un punto central en las crisis venezolanas. En 2002, durante el intento de golpe de Estado contra Hugo Chávez, fue uno de los escenarios que reflejó el quiebre interno del entonces régimen naciente.

Es probable que el hecho de que haya sido atacado disminuyera la posibilidad de una respuesta efectiva por parte de las FANB. Sin embargo, como la mayoría de noticias en este momento al interior de Venezuela, es incierto. La incógnita está sobre el paradero de Maduro y su esposa, Cilia Flores, así como sobre el futuro inmediato del régimen chavista.

