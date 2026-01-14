Funcionarios chavistas desobedecen orden de Maduro y regresan a X (Twitter)

La mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez (c); camina junto al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez (i); y el ministro del Interior y Justicia, Diosdado Cabello. Foto: EFE - MIGUEL GUTIÉREZ

Desde que Nicolás Maduro ordenó el bloqueo de la red social X (antes Twitter) en Venezuela, el 8 de agosto de 2024, las cuentas oficiales de funcionarios e instituciones públicas quedaron en silencio y las publicaciones fueron trasladadas a otras plataformas, como Instagram y Telegram. Sin embargo, desde el último trimestre de 2025 se comenzó a notar un nuevo movimiento en cuentas asociadas al chavismo, desobedeciendo la restricción inicial; esta actividad se incrementó luego de la captura de Maduro el pasado 3 de enero.

Así lo confirmaron este martes 13 de enero Delcy Rodríguez, su hermano y presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello. El primero en anunciarlo fue el también secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), quien a través de un mensaje en la plataforma anunció su regreso a esta red: “Paso por aquí a darle un gran abrazo a los hermanos y hermanas de Venezuela y el mundo que han estado pendientes del tema de nuestro país, vamos a retomar esta vía para comunicarnos, pendientes. Nosotros Venceremos!!“.

Aunque Cabello anunció su regreso a la plataforma este martes, en su historial se pueden ver desde el año pasado republicaciones de cuentas como la de su programa, Con el Mazo Dando, que se ha mantenido activo en esta red, entre muchas otras.

Delcy Rodríguez, quien nos utilizaba está red desde septiembre de 2024, saludó a los usuarios de X a las 9:04 p.m. de este martes. “Retomamos contacto por esta vía. Venezuela sigue de pie, con fortaleza y conciencia histórica. ¡Sigamos Unidos, avanzando por la tranquilidad económica, la justicia social y el Estado del bienestar en el que merecemos encontrarnos", escribió.

Retomamos contacto por esta vía. Venezuela sigue de pie, con fortaleza y conciencia histórica. 🇻🇪



¡Sigamos unidos, avanzando por la tranquilidad económica, la justicia social y el Estado de bienestar en el que merecemos encontrarnos! — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) January 14, 2026

“¡Nos volvemos a ver en X! Sigamos por el sendero de la prosperidad, el diálogo y el respeto. ¡Nosotros venceremos!“, fueron las palabras con las que Jorge Rodríguez anunció su regreso a la red social la noche de este 13 de enero. Esta cuenta se mantenía inactiva desde agosto de 2024.

Desde la cuenta oficial de Nicolás Maduro también fue publicada una imagen en alusión a los 11 días desde su captura en Caracas, que el chavismo denuncia como “secuestro”. Está cuenta no tenía actividad desde el 8 de agosto de 2024.

Bloqueo de X

El 8 de agosto de 2024, en el contexto postelectoral, Nicolás Maduro ordenó el bloqueo de la red social por un plazo de 10 días para que esta empresa, propiedad del magnate Elon Musk, presentara recaudos ante las autoridades del país. En ese momento, aseguró que se trataba de una propuesta de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) con el fin de “hacer respetar las leyes venezolanas”.

“Fuera X por 10 días de Venezuela, para que presenten recaudos y para establecer la medida administrativa definitiva, pero ya basta, ya basta de tratar de sembrar la violencia, el odio, de tratar de atacar a Venezuela desde el exterior”, dijo Maduro en ese momento, luego de acusar a Musk de formar parte de un “golpe de Estado cibernético” en su contra.

Desde entonces, la plataforma se encuentra bloqueada en el país y para acceder se requiere de un VPN. Sin embargo, desde el año pasado se comenzaron a ver nuevamente publicaciones en la red social de distintas figuras del chavismo, las cuales aumentaron desde el ataque militar de Estados Unidos en Venezuela que derivó en la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

Otras cuentas activas

El excanciller Jorge Arreaza es otro de los funcionarios que se ha mantenido activo en esta red, al menos, durante el 2025 y con más frecuencia desde el pasado 3 de enero. Incluso, se le ha visto respondiendo a los comentarios de otros usuarios en la plataforma.

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, también tiene publicaciones en esta red del pasado 13 de diciembre, y al menos tres republicaciones posteriores al 8 de agosto de 2024. En su último mensaje en esta red, escrito en inglés, denuncia el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, asegura que defenderán su concepto de soberanía y pide al mundo estar atentos a lo que sucede en Venezuela.

El canciller Yván Gil también utiliza desde el 3 de enero la red social. Además de compartir las denuncias de otros países a la captura de Maduro, a publicado en esta plataforma los comunicados de la Cancillería.

“Good Night. Happy New Year”, dice la última publicación del ministro de Cultura, Ernesto Villegas, este 13 de enero. En la cuenta del funcionario se retomó la actividad en septiembre de 2024.

El ministro de Comunicación e Información, Freddy Ñañez, utilizó la red social X en septiembre de 2025 para asegurar que el video del primer ataque de Estados Unidos a una lancha en el Caribe fue realizado con inteligencia artificial. Luego denunció lo que calificó de “hostigamiento” de los militares estadounidenses a un buque pesquero, y desde entonces no hay actividad en la cuenta del ministro.

Desde la cuenta oficial del Ministerio Público también fue compartido recientemente el comunicado del ente con respecto a la muerte del preso político Edison Torres. En esta cuenta no se publicaba contenido desde el 12 de agosto de 2024.

La cuenta oficial de la Asamblea Nacional es otra de las que se ha mantenido activa, al menos en el último año.

Propaganda chavista en X

En noviembre de 2025, Cazadores de Fake News reveló que la cuenta oficial del Ministerio para la Comunicación e Información (Mippci) en la red social X fue renombrada durante 2025 y ahora funciona como “un supuesto agregador informativo que comparte y amplifica contenidos sobre el ‘acontecer nacional e internacional’“, lo cual, según esta organización, evidencia la difusión de propaganda encubierta.

Cazadores de Fake News detectó que a finales de octubre actividad de la cuenta @LoQSeDic, dedicada a la difusión de propaganda a favor de Maduro y su administración, y pudo confirmar que se trata de la misma cuenta utilizada por el Mippci.

