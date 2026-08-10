Fundación de migrantes venezolanos anuncia ayudas para Colombia tras terremoto

Sede de la Fundación Juntos Se Puede durante la recepción de ayudar para Venezuela. Foto: Tomás Tarazona Ramírez

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La Fundación Juntos Se Puede, que lideró una de las campañas más exitosas de recolección de ayudas para Venezuela tras los terremotos que afectaron al vecino país, ahora se vuelca a auxiliar a su país de acogida.

“Nuestro segundo hogar se vio afectado”, dijo en redes sociales Ana Karina García, directora de la fundación, ubicada en Bogotá y fundada en 2019 para atender a migrantes venezolanos en Colombia.

La vocera explicó a sus seguidores que Bogotá no se vio tan afectada como el Chocó, el Eje Cafetero y el Valle del Cauca en el marco del sismo que deja hasta el momento más de 110 muertos.

“Tenemos más 300 toneladas acopiadas gracias a tus donaciones”, dijo. Se refiere a las ayudas que la fundación reunió tras los terremotos que golpearon Venezuela el 24 de junio pasado.

Inicialmente fue en su sede en el barrio Pasadena y, tras la masiva respuesta de solidaridad, tanto de colombianos como de venezolanos en Colombia, lograron aliarse con reconocidas entidades como el Movistar Arena, Corferias y Vive Claro para acopiar y posteriormente despachar insumos, como agua, medicamentos, ropa, entre muchos otros elementos, a zonas afectadas en el vecino país, en donde más de 6.300 personas murieron por el doble terremoto.

“Ahora te pedimos que dones dinero para poder trasladar los insumos a las zonas afectadas (en Colombia)”, pidió García a los seguidores de la fundación. Los aportes se pueden hacer en este enlace.

Por cierto, la organización ha informado en el pasado que ya no está recibiendo donaciones materiales para Venezuela.

Reporte a su desaparecido

El Espectador pone a su disposición sus canales de difusión para ayudar en la búsqueda de personas desaparecidas tras el sismo que sacudió este lunes a Colombia.

Los numerales de emergencia

119 Bomberos

132 Cruz Roja

144 Defensa Civil

112 Policía Nacional

123 Línea Única de emergencias

Puntos de acopio

Bogotá

SAMU Sur – Cruz Roja

📍 Av. Cra. 68 #31-41 sur

Reciben: agua, alimentos no perecederos, cobijas, mantas, almohadas, colchonetas, toldillos, elementos de higiene y primeros auxilios.

SAMU Norte – Cruz Roja

📍 Cra. 7B Bis #132-31

Reciben: agua, alimentos no perecederos, cobijas, mantas, almohadas, colchonetas, toldillos, elementos de higiene y primeros auxilios.

Centro de Salvamento Acuático – Cruz Roja

📍 Av. La Esmeralda #63-81

Reciben: agua, alimentos no perecederos, cobijas, mantas, almohadas, colchonetas, toldillos, elementos de higiene y primeros auxilios.

Sede administrativa – Cruz Roja

📍 Cra. 24 #73-38

Reciben: agua, alimentos no perecederos, cobijas, mantas, almohadas, colchonetas, toldillos, elementos de higiene y primeros auxilios.

Bodega – Cruz Roja

📍 Diagonal 79B #62-53

Reciben: agua, alimentos no perecederos, cobijas, mantas, almohadas, colchonetas, toldillos, elementos de higiene y primeros auxilios.

Palacio de los Deportes

📍 Calle 63 #59A-06

Reciben: agua, alimentos no perecederos, cobijas, mantas, almohadas, colchonetas, toldillos, elementos de higiene y primeros auxilios.

Cali

Plazoleta Jairo Varela

📍 Centro de Cali

Reciben: agua, guantes de construcción, gafas de seguridad, cascos y colchonetas.

Banco de Alimentos de Cali

📍 Calle 24 #6-103, barrio San Nicolás

Reciben: alimentos no perecederos, agua embotellada y elementos de primeros auxilios.

Manizales

Banco Arquidiocesano de Alimentos de Manizales

📍 Calle 49 #27A-85

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