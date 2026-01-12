“Ver a Maduro y Cilia Flores esposados... ni en nuestros mejores sueños”: Gaby Arellano

La diputada exiliada en Colombia asegura que el presidente tiene una "oportunidad de oro" ayudando a sacar del poder al "sistema criminal" que gobierna en Venezuela. Habla de la posibilidad de que María Corina Machado visite Bogotá. Foto: Ómar Bernal

¿Cómo han recibido las noticias más recientes sobre las excarcelaciones y cuál es el llamado de la oposición al respecto?

Lo primero es que lo que sucedió el 3 de enero no fue fortuito ni porque el presidente Trump en Año Nuevo se tomó un whisky y dijo ‘Voy a bombardear Caracas y sacar a Maduro’. Es consecuencia de una lucha que comenzó en 2023, liderada por María Corina Machado, con una estrategia donde el principal logro ha sido empoderar a todos los venezolanos, dentro y fuera del territorio, en una causa: la libertad.

Hemos...