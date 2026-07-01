Gobierno de Trump calificó de “grotesco oportunismo” intento de regreso de Machado: Axios

Captura de un video difundido en la cuenta en X @MariaCorinaYA de la líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz María Corina Machado. Foto: EFE - @MariaCorinaYA

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Siguen las revelaciones en Estados Unidos sobre el quiebre total de las relaciones entre la opositora venezolana María Corina Machado y el gobierno de Donald Trump en Washington con motivo del frustrado regreso de la líder al país a causa de los terremotos de hace una semana.

Mientras la cifra de muertos ya supera los 2.000 y la devastación aún está lejos de ser calculada en su totalidad, nuevos informes revelan que desde la Casa Blanca están furiosos con Machado, llegando a referirse a su intención de volver en este momento a Venezuela como “grotesco oportunismo político”.

Axios reveló este miércoles testimonios de diversos funcionarios del Departamento de Estado que describieron como “drama innecesario” la insistente presión de Machado durante los últimos meses hacia la administración Trump para forzar su regreso a Venezuela. “Ella quiere una sesión de fotos repartiendo nuestra ayuda. Esto tiene que ver con sus intereses”, afirmó un funcionario citado bajo anonimato.

Según el medio, Machado ha estado radicada en Estados Unidos desde hace un tiempo y su presión se ha focalizado en los últimos meses contra Marco Rubio y su subsecretario, Christopher Landau. “Marco [Rubio] está desesperado. Tiene que ser paciente, pero no lo será, y eso lo está volviendo loco”, contó uno de los funcionarios citados.

El agravante tras el terremoto parece ser que Machado no solo quería que le ayudaran a regresar, algo con lo que ya Washington no estaba convencido, sino que también buscaba que se le garantizara su seguridad. Ya antes se había hablado durante la semana de los dos intentos de Machado por volver: un vuelo chárter desde Curazao y tomar un vuelo de Copa Airlines desde Panamá. Ambos intentos sin la aprobación de Washington, lo que terminó por desatar la furia de Trump.

“Ambos intentos causaron problemas en el Departamento de Estado debido a la confusión sobre cómo comunicar la política estadounidense, que oficialmente es ‘agnóstica’ respecto a apoyar u oponerse al deseo de Machado de regresar a Venezuela”, cuenta Axios.

Aun así, desde el Departamento de Estado esperan que Machado siga intentando volver a Venezuela durante los próximos días.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com