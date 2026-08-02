Gobierno de Venezuela y oposición acuerdan primera reunión presencial para la próxima semana

Jorge Rodríguez, el negociador del chavismo. Foto: EFE - Ronald Pena R

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El presidente de la Asamblea Nacional y coordinador del diálogo por el gobierno, Jorge Rodríguez, anunció este sábado 1 de agosto que la próxima semana se celebrará en Caracas la primera reunión presencial entre representantes del oficialismo y un sector de la oposición encabezado por Dinorah Figuera.

El anuncio fue hecho mediante un comunicado, en el que Rodríguez explicó que el acuerdo se alcanzó tras una conversación telefónica con Figuera, quien aún se mantiene en Madrid, España. Según indicó, durante ese contacto ambas partes definieron la composición de sus delegaciones de trabajo y establecieron una agenda con “metas claras y verificables“.

“Acordamos primera reunión presencial en Caracas la próxima semana“, señaló Rodríguez en el documento, con lo que se entiende que el diálogo que estaba previsto para comenzar este sábado con Estados Unidos como mediador no ha comenzado aún.

De acuerdo con el comunicado, el proceso busca iniciar un “diálogo político inclusivo y efectivo“ para abordar asuntos relacionados con la situación del país y coordinar esfuerzos para la atención de las víctimas del doble terremoto ocurrido el 24 de junio.

La agenda de la primera reunión contempla tres temas: la atención a las víctimas del doble terremoto, el fortalecimiento de la democracia y los derechos y garantías políticas.

Rodríguez también informó que la delegación del gobierno estará integrada por él mismo, quien la coordinará, además de Ana María San Juan, Jorge Arreaza, América Pérez, Génesis Garvett y Pedro Infante.

Poco después del comunicado difundido por Jorge Rodríguez, Dinorah Figuera también confirmó el inicio de los contactos mediante un comunicado de la Asamblea Nacional electa en 2015. En el texto informó que la comisión técnica política estará presidida por ella e integrada además por Marco Aurelio Quiñones, Ramón López, Jorge Millán, Juan Miguel Matheus y Sergio Vergara. Como comisión de apoyo fueron designados Macario González, Desiree Barboza, Julio César Moreno y Elimar Díaz.

Figuera señaló que la conversación telefónica dio inicio al proceso de diálogo “para la transición democrática de Venezuela y la atención a las víctimas y afectados del doble terremoto del 24 de junio de 2026“. Además, agradeció “a los Estados Unidos y al secretario de Estado Marco Rubio por el acompañamiento a la transición en Venezuela“, y aseguró que este proceso “marca un nuevo capítulo en la lucha por construir un futuro digno para todos los venezolanos“.

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