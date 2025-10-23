Hezbolá en Venezuela y el espejo de Irak: ¿qué tan real es la amenaza?

Miembros de Hezbolá ondean su bandera durante un desfile en Líbano. Foto: EFE - WAEL HAMZEH

El rumor pasó a denuncia pública: ante un subcomité del Senado de Estados Unidos, el exfuncionario del Tesoro Marshall Billingslea aseguró que Venezuela habría permitido la instalación de un “centro de entrenamiento paramilitar” en la isla de Margarita y facilitado la entrega de miles de pasaportes a personas con presuntos lazos con Hezbolá y Hamás.

Estas palabras encendieron alarmas en Washington y en toda la región. De confirmarse, los riesgos para la seguridad hemisférica serían evidentes. Sin embargo, esto no se trata de un fenómeno nuevo....