Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Mundo
Venezuela
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Hezbolá en Venezuela y el espejo de Irak: ¿qué tan real es la amenaza?

Denuncias sobre Hezbolá en Venezuela encienden alarmas hemisféricas, mientras expertos piden prudencia ante la posibilidad de estas amenazas.

Camilo Gómez Forero
Camilo Gómez Forero
23 de octubre de 2025 - 03:32 p. m.
Miembros de Hezbolá ondean su bandera durante un desfile en Líbano.
Miembros de Hezbolá ondean su bandera durante un desfile en Líbano.
Foto: EFE - WAEL HAMZEH

El rumor pasó a denuncia pública: ante un subcomité del Senado de Estados Unidos, el exfuncionario del Tesoro Marshall Billingslea aseguró que Venezuela habría permitido la instalación de un “centro de entrenamiento paramilitar” en la isla de Margarita y facilitado la entrega de miles de pasaportes a personas con presuntos lazos con Hezbolá y Hamás.

Estas palabras encendieron alarmas en Washington y en toda la región. De confirmarse, los riesgos para la seguridad hemisférica serían evidentes. Sin embargo, esto no se trata de un fenómeno nuevo....

Camilo Gómez Forero

Por Camilo Gómez Forero

@camilogomez8cgomez@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Noticias el mundo

El mundo hoy

últimas noticias en el mundo

noticias hoy

últimas noticias

PremiumEE

América

Estados Unidos

Venezuela

Hezbolá

 

Michael Myers(apgw0)Hace 11 minutos
El borrachiste diría: Los muchachos de hezbolá están mal aconsejados, algunos son amigos míos ..
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.