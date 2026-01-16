La hija de Edmundo González reveló que pudo ver a su esposo, preso político en Venezuela

La hija del líder opositor Edmundo González Urrutia, Mariana González . Foto: EFE - STR

Mariana González, la hija del líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia, informó este viernes que pudo ver a su esposo, Rafael Tudares, en la cárcel Rodeo I, en el estado Miranda (norte, cercano a Caracas), tras 374 días sin conocer su paradero, luego de que fuera detenido el 7 de enero de 2025.

“Después de más de 1 año, 374 días, hoy 16 de enero de 2026, pude ver a mi esposo, Rafael Tudares Bracho, por aproximadamente 25 minutos”, indicó Mariana González en su cuenta de X.

Según dijo, funcionarios de Rodeo I le notificaron que su esposo está recluido en esta prisión, algo que presumía, pero que no había podido corroborar, como apuntó en anteriores ocasiones, cuando también denunció la “desaparición forzada” de Tudares y reclamó que se le permitieran visitas.

“Rafael está, como tantas veces he denunciado, en una grave situación de detención arbitraria. No obstante ello, pude verificar, finalmente, que está con vida, a Dios gracias. Ha resistido, a pesar de todo”, señaló.

El pasado 8 de enero, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, anunció la excarcelación de un “número importante” de personas, lo que generó expectativas en familiares de presos políticos, quienes han pernoctado desde entonces a las afueras de varias cárceles a la espera de las liberaciones.

“Rafael necesita salir de la terrible situación a la que está siendo sometido. Basta ya de tanto ensañamiento contra él. Solo pido humanidad, justicia, dignidad y respeto por sus derechos humanos”, manifestó.

Tudares fue detenido el pasado 7 de enero de 2025 -tres días antes de la investidura de Nicolás Maduro para un tercer mandato consecutivo de seis años-, cuando también fueron arrestados el defensor de derechos humanos Carlos Correa -ya excarcelado- y el excandidato presidencial opositor Enrique Márquez -también liberado-.

